Lê Quang Liêm croit en son étoile à la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025

Le grand maître vietnamien Lê Quang Liêm est entré dans l’histoire en battant le champion national indien en titre, Karthik Venkataraman, et en se qualifiant pour le 5 e tour de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025, en Inde.

Photo : FIDE/CVN

Lors de la première partie de la quatrième ronde, le 11 novembre, Lê Quang Liêm (Elo 2729), jouant les Blancs en premier, a partagé l’enjeu avec Karthik Venkataraman (Elo 2579).

Lors de la rencontre retour, le 12 novembre, malgré le fait qu’il jouait les Noirs, le grand maître vietnamien a réalisé une performance brillante pour remporter une victoire décisive.

Optant pour la défense Nimzo-indienne, une ouverture semi-fermée qui permet de jouer pour le gain avec les Noirs et offre un grand choix de variantes, Lê Quang Liêm a joué solidement dès le début, attendant patiemment son heure pour contre-attaquer.

Les deux joueurs ont fait preuve d’une grande précision en début de partie, mais au milieu de partie, le calme et la précision du Vietnamien ont commencé à faire la différence.

Le tournant de la partie est survenu au 25e coup, lorsque Karthik Venkataraman a commis une imprécision (Td1). Lê Quang Liêm en a immédiatement profité avec une série de coups finement calculés, prenant progressivement le contrôle et créant un pion passé dangereux sur la colonne "A".

Sous une pression croissante, le champion indien a de nouveau flanché et a été puni par l’audacieuse entaille du fou en f4 (Ff4) de Lê Quang Liêm, qui lui a permis d’obtenir un avantage matériel décisif.

Après près de cinq heures de jeu intense et 68 coups, le grand maître vietnamien a conservé une maîtrise parfaite en finale, convertissant son avantage avec précision pour remporter la victoire. Avec un score cumulé de 1,5-0,5, il s’est qualifié pour la cinquième ronde, rejoignant ainsi le Top 16 du tournoi.

Cette victoire historique marque non seulement le meilleur résultat de Lê Quang Liêm en Coupe du monde d’échecs, après avoir atteint les huitièmes de finale en 2013 et 2019, mais représente également une avancée majeure pour les échecs vietnamiens sur la scène internationale.

En se qualifiant pour la 5e ronde, le grand maître vietnamien s’est déjà assuré un prix d’au moins 25.000 dollars américains.

Au prochain tour, Lê Quang Liêm affrontera le grand maître allemand Alexander Donchenko (Elo 2641), promettant une rencontre intense et passionnante.

VNA/CVN