Développer une zone urbaine sportive olympique de niveau mondial

Le Comité populaire de Hanoï a approuvé les plans préliminaires de construction d’un complexe sportif aux normes olympiques dans la capitale, capable d’accueillir des événements sportifs internationaux majeurs.

Ce projet futuriste ambitionne de surpasser en envergure de nombreux sites internationaux comparables.

La superficie totale étudiée pour la zone urbaine sportive olympique est d’environ 16.080 hectares, dont 3.280 hectares pour la zone A. La période de planification s’étend jusqu’en 2045, avec un objectif final fixé à 2065.

Comparé aux autres zones urbaines sportives du monde, le projet de Hanoi est d’une ampleur exceptionnelle.

Le Parc olympique de Sydney, en Australie, s’étend sur 640 hectares, la Cité des sports de Dubaï, aux Émirats arabes unis, couvre 464 hectares et la Zone Aspire de Doha, au Qatar, occupe 250 hectares – soit soit une infime partie du projet prévu à Hanoï.

Outre les stades destinés à accueillir des événements sportifs majeurs, le projet comprend une zone de natation de niveau international, ainsi que des espaces pour la construction de villages destinés à héberger les athlètes internationaux.

La zone prévue de 16.080 hectares représente près d’un vingtième de la superficie totale de Hanoï, qui s’étend sur 3.359 kilomètres carrés.

Ce projet d’aménagement, approuvé, vise à mettre en œuvre les orientations définies dans une résolution de l’Assemblée nationale relative au Plan directeur national 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

L’objectif du projet est de créer un complexe urbain axé sur le sport, le tourisme et les services écosystémiques au sud de Hanoi.

Il vise à établir un complexe sportif complet et des villages olympiques répondant aux normes régionales et internationales, positionnant ainsi Hanoi pour accueillir des événements majeurs tels que les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques.

De plus, ce plan facilitera l’expansion de l’espace urbain au sud de Hanoï, en assurant une connexion harmonieuse entre les infrastructures sociales et techniques des zones urbaines et rurales.

Cette initiative vise à développer une ville moderne, intelligente et compacte, véritable carrefour de transport, favorisant le développement socio-économique de la porte d’entrée sud de la capitale.

