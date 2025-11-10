Lê Quang Liêm confirme son ascension à Coupe du monde d’échecs 2025

Le grand maître Lê Quang Liêm s’est qualifié pour le quatrième tour de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025, le 8 novembre en Inde, atteignant ainsi son meilleur résultat personnel et celui du Vietnam.

Photo : FIDE/CVN

Lors de leur deuxième rencontre, Lê Quang Liêm a fait match nul contre l’Américain Jeffery Xiong après 40 coups.

Le Vietnamien s’est imposé 1,5 à 0,5 après deux parties, empochant ainsi un bonus de 17.000 dollars et une place au tour suivant, égalant son meilleur résultat en Coupe du monde. Il avait déjà réalisé cette performance en 2013 et 2019.

Lê Quang Liêm affrontera le vainqueur du match entre le Roumain Daniel Deac Bogdan et le joueur indien Karthik Venkataraman le 11 novembre.

Les grands maîtres Arjun Erigaisi, Levon Aronian, Pentala Harikrishna, Shant Sargsyan, Pranav V. et Aleksey Grebnev ont rejoint l’ancien champion du monde d’échecs blitz, Lê Quang Liêm, au quatrième tour.

Les grands maîtres Vincent Keymer, Javokhir Sindarov, Awonder Liang, Parham Maghsoodloo, Nils Grandelius et Gabriel Sargissian ont également validé leur billet pour la phase finale grâce à leurs victoires lors des matchs retour.

Le champion du monde Gukesh Dommaraju a été éliminé à la surprise générale. Gukesh Dommaraju n’avait besoin que d’une nulle avec les Blancs pour forcer un départage face à l’Allemand Frederik Svane, 85e mondial, mais il a perdu le fil de la partie en milieu de manche.

Le champion du Grand Swiss Anish Giri (Pays-Bas), quatrième tête de série, et le numéro 12 mondial Nodirbek Abdusattorov (Ouzbékistan) ont rejoint Gukesh, tête de série numéro un, sur le chemin de l'élimination en Coupe du monde.

L’Américain Hans Niemann, le Russe Ian Nepomniachtchi, double prétendant au titre mondial, et le numéro huit mondial Wesley So ont été éliminés plus tôt dans ce tournoi en huit rondes. À l’heure actuelle, six des dix premières têtes de série ont été éliminées.

Les trois premiers du tournoi de Goa se qualifient pour le tournoi des candidats, une compétition à huit joueurs pour désigner le challenger pour la couronne mondiale, qui défiera le tenant du titre Gukesh Dommaraju en 2026.

La Coupe du monde d’échecs FIDE 2025 est un un tournoi d’échecs individuel par élimination directe à 206 participants, joué entre le 31 octobre 2025 et le 27 novembre 2025 à Goa en Inde.

VNA/CVN