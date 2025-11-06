La Coupe de la Victoire 2025 honore les meilleurs athlètes et entraîneurs

La 10 e édition de la Coupe de la Victoire 2025, considérée comme l’Oscar du sport vietnamien qui honore les meilleurs athlètes, équipes et entraîneurs du pays, a été officiellement lancée par une conférence de presse mercredi 5 novembre à Hanoi.

Photo : BTC/CVN

Depuis sa création en 2015, la Coupe de la Victoire est devenue l’une des récompenses sportives les plus prestigieuses du Vietnam, distinguant plus de 100 personnalités, des noms célèbres du sport vietnamiens aux jeunes talents qui s’illustrent sur la scène continentale et internationale.

La Coupe de la Victoire 2025 maintient ses prix dans 11 catégories : Athlète masculin de l’année, Athlète féminine de l’année, Jeune athlète de l’année, Entraîneur de l’année, Équipe de l’année, Coéquipiers de l’année, Para-athlète exceptionnel de l’année, Image ou moment sportif de l’année, Prix d’accomplissement de carrière, et Expert étranger exceptionnel de l’année.

Lors des éditions précédentes, des noms célèbres du sport vietnamien tels que les athlètes : Nguyên Thi Anh Viên, Quach Thi Lan, Nguyên Huy Hoàng, Dô Hung Dung, Trân Thi Thanh Thuy, Hoàng Xuân Vinh, Nguyên Quang Hai... sont montés à plusieurs reprises sur le podium de la Coupe de la Victoire, créant ainsi un «musée de la mémoire» du sport vietnamien.

Cette année, le montant total des prix atteint un record de 750 millions de dôngs pour l’ensemble des 11 catégories, avec un prix individuel maximal de 100 millions de dôngs décerné dans trois catégories (Athlète masculin de l’année, Athlète féminine de l’année et Équipe nationale de l’année).

Conformément à l’approche unique de la Coupe de la Victoire, les organisateurs finaliseront la liste des nominés et procéderont au vote après les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (du 9 au 20 décembre 2025), le plus grand événement sportif international de l’année au Vietnam, afin de garantir la reconnaissance des athlètes et des équipes les plus méritants.

Le vote se déroulera en deux tours : le premier tour sera ouvert au public et aux supporters de tout le pays, et le second sera géré par un jury composé d’administrateurs sportifs, d’experts et de journalistes sportifs reconnus, selon un processus rigoureux et transparent.

Grâce à une préparation minutieuse à tous les égards, les organisateurs publieront des directives détaillées et le processus de vote afin d’assurer un maximum de commodité aux fans pendant la période de vote la plus intense, prévue du 25 décembre 2025 au 25 janvier 2026.

