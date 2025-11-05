Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026, grand défi pour le Vietnam

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 a eu lieu le 5 novembre à Jakarta, en Indonésie, pays hôte du tournoi qui se déroulera du 27 janvier au 7 février 2026.

>> Championnat d’Asie 2025 : les joueuses de futsal vietnamiennes restent soudées

>> Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 : le Vietnam l’emporte avec la manière face à la Chine

>> Coupe d’Asie de futsal de l’AFC : le Vietnam se hisse avec brio à la phase finale

C’est la deuxième fois que l’Indonésie organise cette compétition continentale, après une première édition en 2002.

Photo : VNA/CVN

Le tournoi réunira 16 des meilleures équipes d’Asie, réparties en quatre groupes. Les équipes s’affronteront dans un format de championnat, les deux meilleures de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale. À partir de la phase à élimination directe, les matchs se joueront en élimination directe pour déterminer le nouveau champion d’Asie.

L’Indonésie a été placée dans le groupe A avec l’Irak, le Kirghizistan et la République de Corée. La meilleure performance de l’équipe nationale de futsal des Garuda remonte à 2022, année où elle a atteint les quarts de finale.

Le Vietnam, 26e mondial et tête de série du chapeau 2 selon le classement FIFA du 29 août, se retrouve dans un groupe B relevé, avec des adversaires bien connus : la Thaïlande, finaliste en 2022, le Koweït et le Liban.

Le Vietnam partage le chapeau 2 avec les redoutables équipes que sont l’Ouzbékistan (19e), l’Afghanistan (33e) et l’Irak (41e), promettant des rencontres disputées dès le début de la phase de groupes. Le Vietnam a déjà brillé sur la scène asiatique du futsal, atteignant les demi-finales en 2016 et se qualifiant, pour la première fois de son histoire, pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA.

Selon la Fédération vietnamienne de football (VFF) , l’équipe nationale de futsal se prépare actuellement pour les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) avec un effectif de 20 joueurs. Elle devrait disputer un match amical international contre une grande équipe asiatique de futsal ou se rendre en Indonésie une semaine avant le début du tournoi pour des entraînements et des matchs amicaux avant d’entamer officiellement la Coupe d’Asie de Futsal de l’AFC.

Avec un groupe relevé et la Coupe du monde en ligne de mire, le Vietnam ambitionne de réitérer, voire de surpasser, ses précédents exploits historiques, tandis que l’Indonésie, pays hôte, cherchera à tirer profit de son avantage à domicile pour aller loin dans ce tournoi.

VNA/CVN