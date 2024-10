Le Vietnam se pare d’argent aux Mondiaux de gymnastique aérobic en Italie

>> Aérobic : le Vietnam remporte pour la première fois une médaille d'or

>> Aérobic : le Vietnam brille au Championnat d’Asie 2022

>> Le Vietnam remporte une médaille d’or au Championnat mondial d’aerobic Suzuki Cup 2023

>> Le Vietnam en tête du classement à la 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic

Photo : FIG/CVN

L’exercice passionnant, digne de James Bond, a permis au pays d’obtenir 20,622 points dans la catégorie du groupe de cinq, sa quatrième médaille mondiale en compétition aérobic.

L’équipe chinoise a gagné avec un exercice sur le thème de Terminator dont la musique a commencé par la célèbre déclaration d’Arnold Schwarzenegger "Je reviendrai", soulignant le retour de la Chine. Leur précision a été récompensée par une note de 20,794 de la part des juges, ce qui a devancé de 0,179 le Vietnam, champion du monde 2022.

L’Italie, pays hôte, a remporté la médaille de bronze avec 20,483 points.

Les athlètes vietnamiens ont également concouru dans les catégories de trio et d’individuel masculin, mais n’ont pas réussi à se classer parmi les trois premiers.

Les championnats sont revenus en Italie pour la première fois depuis un quart de siècle du 27 au 29 septembre, à Pesaro, où s’est tenue une compétition qui a déterminé les pays qualifiés pour les Jeux mondiaux de 2025.

En juin 2022 à Guimaraes, le Vietnam a a remporté une médaille d'or, le premier du pays en gymnastique aérobic, et deux médailles de bronze en duo mixte et en trio au 17e Championnat du monde de gymnastique aérobic à Guimarães au Portugal.

Avec une routine comprenant un lancer spectaculaire qui a envoyé Trân Ngoc Thuy Vi à dix pieds dans les airs, les Vietnamiens Nguyên Che Thanh, Lê Hoàng Phong, Trân Ngoc Thuy Vi, Nguyên Viêt Anh et Vuong Hoài An ont littéralement volé vers le titre mondial du groupe.

Sur la planète gym, l’événement est particulièrement attendu. Organisés tous les deux ans, les championnats du monde de gymnastique aérobic vont mettre à l’honneur les meilleurs gymnastes de la discipline à travers huit catégories.

Cette discipline sportive permet de démontrer l’habilité à effectuer en musique des enchaînements de mouvements dynamiques. Un sport qui mêle fitness et acrobaties. Il exige à la fois de la force, de l’endurance ainsi que de la souplesse.

Les gymnastes doivent transmettre une sensation de facilité tout au long de leurs mouvements et mixer harmonieusement des acrobaties à des éléments de danse et de difficultés. Les mouvements peuvent être effectués en individuel, en duo, en trio ou en groupe incluant des portés et des collaborations.

VNA/CVN