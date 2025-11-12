Lê Quang Liêm partage l’enjeu à la Coupe du monde d’échecs FIDE

Le grand maître vietnamien Lê Quang Liêm a fait match nul lors de sa première partie d’échecs classique à la 4 e ronde de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025, qui s’est déroulée mardi 11 novembre à Goa, en Inde.

Photo : FIDE/CVN

Malgré l’avantage de jouer les Blancs en premier, Lê Quang Liêm est resté prudent, conscient que son adversaire Karthik Venkataraman, champion d’Inde en 2023, ne serait pas facile à vaincre.

Après 36 coups, aucun des deux joueurs n’a réussi à prendre l’avantage et la partie s’est terminée par un match nul.

Lê Quang Liêm et Karthik Venkataraman auront tous deux l’occasion d’améliorer leur résultat lors de la deuxième rencontre en parties classiques, prévue le 12 novembre (heure locale).

Si cette rencontre se solde également par une nulle, les deux joueurs disputeront des parties de départage rapides et blitz pour déterminer le vainqueur.

Lê Quang Liêm est le meilleur joueur vietnamien de la Coupe du monde d’échecs FIDE. Le grand maître ambitionne d’aller le plus loin possible dans le tournoi.

Cette année, le Vietnam a envoyé le grand maître Lê Quang Liêm et le jeune espoir Bành Gia Huy au tournoi à élimination directe, où les deux finalistes et le troisième décrochent leur billet pour le Tournoi des Candidats.

Bành Gia Huy (2440), qui n’a que 16 ans, a été éliminé dès le premier tour face au n°1 belge Dardha Daniel. Lê Quang Liêm, avec un classement Elo de 2729 points, est classé 13e sur 206 joueurs.

VNA/CVN