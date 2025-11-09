Cân Tho deviendra le centre de l’e-sport asiatique du 19 au 22 novembre

>> E-sport : les joueurs vietnamiens ambitionnent de s’installer sur la scène internationale
>> Le Vietnam devient le premier président de la Fédération d’e-sport d’Asie du Sud-Est
>> Le Vietnam accueillera les Jeux asiatiques d’e-sport 2026
Placée sous l’égide de l’Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (VIRESA), cette compétition amicale internationale réunira près de 100 athlètes venus de sept pays : la Chine, la République de Corée, le Japon, les Philippines, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam.
Trois disciplines seront au programme : League of Legends, CrossFire et la démonstration de danse numérique Stepin. L’équipe vietnamienne comptera seize joueurs répartis dans l’ensemble des catégories.
Au-delà des épreuves sportives, l’ECA 2025 proposera un programme riche en activités : rencontres d’affaires, signatures d’accords de coopération internationale et séminaire sur le développement de l’e-sport en Asie.
En associant sport électronique, culture et tourisme, l’événement contribuera à promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique, innovant et tourné vers l’avenir.
VNA/CVN