Foire d'Automne 2025 : faire rayonner le savoir-faire des villages artisanaux

Au-delà des technologies modernes, la première Foire d'Automne 2025 s'impose comme une vitrine idéale pour valoriser les produits traditionnels et spécificités locales de chaque province.

Photo : CTV/CVN

Avec son pavillon de plus de 200 m² sur le thème "Intégration et développement", Hung Yên déploie un panorama vibrant de ses atouts, de son potentiel et de ses efforts d'innovation pour forger sa marque.

Dans un espace saturé d'arômes locaux et de savoir-faire artisanal, les soieries délicates de la coopérative Nam Cao (commune de Lê Loi) captivent les visiteurs. Elles incarnent le renouveau d'un métier ancestral de 400 ans, au cœur d'une société moderne.

Selon la coopérative, suite au succès de l'Exposition des réalisations nationales célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août (1945-2025) et la Fête nationale (2 septembre), la participation à la Foire d'Automne permet de présenter des produits emblématiques comme l'áo dài en soie, les écharpes et bracelets artisanaux. Bien que la foire ait ouvert ses portes depuis un seul jour, les soieries Nam Cao ont déjà attiré de nombreux clients, stimulant le développement et l'innovation des produits pour répondre aux marchés locaux et internationaux.

Aux côtés de la soie Nam Cao, d'autres produits OCOP de Hung Yên brillent : longanes frais, au lotus ou séchés, riz et gâteaux traditionnels.

Photo : CTV/CVN

Trân Van Dông, représentant de la société de confiserie Thiên Duc (commune de Dông Hung), y voit une "opportunité en or" pour promouvoir les spécialités et tisser des liens avec des marchés nationaux et mondiaux.

Plus de 20 entreprises provinciales animent le pavillon, structuré en sections dédiées : artisanat, produits locaux, industriels et OCOP. Sous le slogan "Hung Yên intègre et se développe", la Foire est une opportunité pour la localité de présenter et de promouvoir ses potentiels et ses forces, ainsi que de diffuser l'esprit d'innovation et de créativité, vers un développement durable.

VNA/CVN