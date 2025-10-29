Première Foire d'automne 2025 : un espace dynamique, des expériences infinies

La première Foire d'automne 2025 au Centre des expositions du Vietnam (VEC) est non seulement un événement commercial, mais aussi un panorama saisissant du Vietnam moderne, alliant économie, culture et tourisme. L'espace de la foire invite à un voyage de shopping et de découvertes haut en couleur.

>> Ouverture de la première Foire d'automne 2025 à Hanoï

>> Quelque 500.000 visiteurs attendus chaque jour à la Foire d'Automne 2025

>> Foire d'Automne 2025 : un rendez-vous pour le commerce et le partenariat

>> Foire d'Automne 2025 : faire rayonner le savoir-faire des villages artisanaux

Photo : VNA/CVN

Au-delà d'une foire commerciale classique, la première Foire d'automne 2025 est un événement économique et culturel d'envergure nationale. Placée sous la direction du Premier ministre, la Foire d'automne 2025 est organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec celui de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de Hanoï, le groupe Vingroup, ainsi que divers ministères, secteurs et localités.

Afin de garantir le professionnalisme et la cohérence de chaque détail, Vingroup participe au projet en tant que co-organisateur, sponsor et "architecte". Ce groupe sponsorise l'intégralité du site, incluant les systèmes d'électricité, d'eau, d'assainissement et de sécurité, et assure directement la consultation et la conception de l'espace, de la conception globale aux détails, en identifiant et en aménageant le site pour chaque subdivision. L'étroite coordination entre les unités et Vingroup a permis un déroulement efficace des préparatifs, assurant une présentation impeccable à cet événement d'envergure.

Le système de circulation est organisé et réparti de manière judicieuse, facilitant l'accès des visiteurs depuis toutes les directions. La ville de Hanoï a renforcé son réseau de bus avec quatre lignes supplémentaires, la ligne 34 étant gratuite, fonctionnant en continu de 07h00 à 22h00, avec une fréquence de 400 trajets par jour le week-end.

Photo : TBKT/CVN

Pour les visiteurs voyageant en véhicule privé, le problème du stationnement est également résolu grâce à une zone pouvant atteindre 18 hectares, avec 10.000 places, entièrement intégrée et équipée de bornes de recharge pour un grand nombre de motos et de voitures électriques.

"Constatant qu'il y avait un bus gratuit près de chez moi, j'ai organisé un week-end pour ma famille de plus de dix personnes à la foire d'automne 2025. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une foire d'une telle envergure, avec suffisamment d'activités pour trois générations", a partagé Luân Vu (domicilié à Dinh Công, Hanoï).

Entre économie et culture

Le cœur de la foire est la hall d’expositions Kim Quy où l’espace d'exposition compte près de 3.000 stands, répartis en cinq sous-zones.

Photo : VNA/CVN

Le voyage de découverte commence par l'espace "Automne prospère", dans les halls 1 et 2. Cet espace met en valeur la puissance de l'industrie vietnamienne moderne, avec la participation d'entreprises leaders telles que Viettel, Vinamilk, EVN… Les stands, au design impressionnant, présentent les dernières technologies et produits, affirmant ainsi la renommée de la marque nationale.

Le "paradis" du shopping se situe ensuite dans les halls 3, 4 et 5 : l'espace "Automne en famille". Des milliers de produits de mode, de cosmétiques, d'articles d'intérieur et de biens de consommation, proposés avec des promotions allant jusqu'à 100%, attirent les visiteurs.

Le cœur de la foire, véritable condensé de l'identité vietnamienne, se situe dans les espaces "Automne du Vietnam" (halls 6 et 7) et "Quintessence de l'automne à Hanoï" (hall principal et Hall 8). En entrant dans le hall principal, juste sous le magnifique dôme Kim Quy, de nombreux visiteurs ont été impressionnés par l'espace miniature du vieux quartier de Hanoï. La romantique "Route de l'automne de Hanoï" avec ses rangées d'arbres aux feuilles jaunes où les artisans démontrent minutieusement leur savoir-faire.

Photo : VNA/CVN

Le voyage du "Vietnam miniature" continue avec l'espace "Automne du Vietnam", où 33 provinces et villes présentent leurs spécialités. Le stand de la province de Cao Bang attire l'attention avec ses vermicelles colorés aux légumes et aux fruits, tandis que celui de Lang Son met en valeur ses fruits de la haute région comme le kaki, l'avocat et la poire jaune, le stand de Diên Biên propose de la viande de buffle fumée.

L'espace "Quintessence de la culture vietnamienne" n'est pas seulement dédié à la culture traditionnelle, il ouvre également un espace dédié au commerce international. Le point fort de ce lieu est le stand d’Amazon, où les entreprises vietnamiennes sont directement consultées pour commercialiser leurs produits à l'international, diffusant ainsi avec force l'esprit "Go Digital - Go Global".

Symphonie de saveurs et de festival

Après avoir quitté l'espace d'exposition intérieur, les visiteurs poursuivent leur exploration du "Festival gastronomique : Délices d’automne" en plein air : un festin de plusieurs jours proposant des centaines de plats vietnamiens et étrangers délicieux.

Photo : VNA/CVN

L'espace "Un tour du Vietnam" invite intelligemment les stands locaux de gastronomie pour un véritable voyage géographique, de Tuyên Quang à Cà Mau. Chaque stand raconte une histoire culinaire, dévoilant les saveurs et le savoir-faire raffiné de chaque localité.

En plus de l'espace culinaire traditionnel vietnamien, "Fête du grill et de la bière" offre une ambiance festive internationale avec des grillades allemandes, belges et japonaises, associées à de célèbres bières, créant une expérience à la fois dynamique et relaxante.

Le point culminant de cette fête est la présence de chefs de cuisine nationaux et internationaux de renom. Pham Tuân Hai, jury de Master Chef, propose une performance captivante de côtelettes d'agneau grillées aux herbes, tandis que Benoît Leloup, roi de la cuisine française fort de 25 ans d'expérience, présente la fusion culinaire orientale et occidentale ; Don David, expert mondial du barbecue et vice-président de World Barbecue Association WBQA, enchante le public avec ses techniques de grillades de haut niveau.

Les visiteurs ne manqueront pas non plus les activités de l'artisane Trân Thi Hiên Minh, qui présente chaque jour des gâteaux traditionnels uniques. Elle établira le record de "la plus grande image de riz gluant avec des fleurs de haricot en modèle VEC" le 31 octobre.

Dans les prochains jours, des groupes de flamenco, des spectacles de DJ et des mini-jeux amusants animeront également l'espace culinaire en plein air. Et surtout, le 31 octobre, les visiteurs pourront se plonger dans une fête d’Halloween des plus animées.

L'effervescence du festival sera ponctuée de moments culturels marquants : projections gratuites de Mưa đỏ (Pluie rouge) et de Tử chiến trên không (Combat mortel dans le ciel), ainsi que de grandes soirées musicales, culminant avec le concert live célébrant les 30 ans de carrière de Dan Truong (1er novembre) avec les stars Câm Ly, Hoà Minzy et Den Vâu.

Quê Anh/CVN