Hô Chi Minh-Ville se prépare pour le Forum économique d'automne 2025

Selon le comité d'organisation, le Forum économique d'automne 2025 , l'un des plus importants événements internationaux de l'année, organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sous l'égide du Premier ministre Pham Minh Chinh, est en pleine préparation et prêt à accueillir les participants.

Plus de 1.500 délégués vietnamiens et internationaux

Le Forum économique d'automne de cette année se tiendra du 24 au 30 novembre prochain, placé sous le thème «Transformation verte à l'ère du numérique», qui devrait réunir plus de 1.500 participants vietnamiens et internationaux.

Le thème de cette année illustre la vision stratégique du Vietnam, qui consiste à conjuguer deux grandes tendances mondiales: la transformation numérique et la transformation verte. L'objectif est de bâtir une économie intelligente, durable et profondément intégrée, et de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre de dialogue international sur le développement durable dans la région.

Le Forum confirme son importance et son influence grâce à la participation du Forum économique mondial (WEF) et de nombreuses organisations internationales prestigieuses telles que l'UNESCO, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement (BAD), le Fonds monétaire international (FMI), le réseau mondial du Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR)... De nombreuses entreprises leaders mondiales des secteurs de la technologie, de l'énergie, de la logistique et de la finance y participeront, notamment Foxconn Industrial Internet, Siemens, Schneider Electric, Huawei, Qualcomm, Sunwah et Ant Group, ainsi que des instituts de recherche et des universités de renom de la République de Corée, du Japon, de Singapour et du Vietnam.

Présidé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, le forum réunit les dirigeants des ministères, des administrations locales et nationales, ainsi que ceux d'organisations internationales, d'instituts de recherche et d'entreprises mondiales. Le 10 novembre, le comité d'organisation avait reçu la confirmation de la participation de plus de 100 délégations internationales, notamment d'Allemagne, de République de Corée, d'Inde, du Qatar, d'Afrique du Sud, d'Oman, d'Arabie saoudite... La présence du Forum économique mondial (WEF) témoigne non seulement de la confiance accordée au Vietnam, mais marque également une nouvelle étape dans la coopération stratégique entre le WEF et Hô Chi Minh-Ville dans les domaines de l'innovation, de l'industrie intelligente et du développement durable.

Une série d'activités diversifiées

Du 25 au 27 novembre, le Forum propose un programme riche et diversifié d'activités, alliant dialogue politique, coopération commerciale et échanges culturels.

Parmi les principales activités figurent: une émission-débat (talk-show) inspirante pour les jeunes, placé sous le thème "La génération intelligente d’aujourd’hui"; le programme de CEO500 - TEA CONNECT, sur le thème "Hô Chi Minh-Ville: vers une mégapole internationale à l’ère du numérique"; le 3e Espace de présentation des produits et services pour une croissance verte à Hô Chi Minh-Ville (GRECO 2025); le Forum principal sur le thème "De la vision à l’action"; trois sessions de discussion sur les thèmes "Fabrication intelligente et chaîne d’approvisionnement mondiale", "Services intelligents et logistique liés à la double transformation» et "Gouvernement intelligent à l’ère du numérique"; un programme d’échange avec des dirigeants gouvernementaux sur le thème "Coopération pour des objectifs verts à l’ère du numérique: vers une économie intelligente"; le programme de connexion, d’expérimentation et de renforcement de la coopération internationale avec les activités suivantes: "Visite et travail avec de grandes entreprises de Hô Chi Minh-Ville", "Découverte du patrimoine culturel et historique de Hô Chi Minh-Ville", "Soirée de connexion du réseau mondial de C4IR sur le thème "Se connecter"", ainsi que des séminaires et des activités de mise en relation pour les investisseurs, etc.

Selon le comité d’organisation, le travail de communication de cet événement est déployé de manière multicanale, synchronisée et moderne, à travers la presse écrite, les plateformes numériques, les écrans de LED publics et les points d’information visuels dans de nombreux quartiers du centre-ville et à l’aéroport international de Tân Sơn Nhất. Au Thiskyhall Sala, le comité d’organisation a aménagé un centre de presse et trois espaces de travail (espaces de presse) dotés d’équipements modernes, conformes aux normes internationales. Le site web officiel hef.hochiminhcity.gov.vn et la page Facebook facebook.com/hcmcityeconomicforum sont bilingues (vietnamien et anglais) et fournissent des données officielles à la presse, aux partenaires et au grand public international.

Le Forum économique d’automne 2025 ambitionne de devenir un pont entre les connaissances et la coopération internationale, confirmant le rôle pionnier de Hô Chi Minh-Ville dans le modèle de développement durable, écologique et intelligent – où le Vietnam et la communauté internationale travaillent ensemble pour un avenir prospère.

Texte et photos : Tân Dat/CVN