Le Vietnam adopte une stratégie ambitieuse pour devenir un hub logistique régional

La Stratégie de développement des services logistiques du Vietnam pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050, vient d’être approuvée par le gouvernement.

Elle fixe un objectif de croissance annuelle de 12 à 15%, tout en ramenant les coûts logistiques à 12-15% du PIB, contre 18-20% actuellement, afin d’accroître la compétitivité du pays. Le Vietnam prévoit également la création de 5 à 10 centres logistiques modernes de portée internationale, visant à faire du pays un hub logistique régional.

Selon Bùi Ba Nghiêm, vice-chef du comité de rédaction de la Stratégie de développement des services logistiques (ministère de l’Industrie et du Commerce), le Vietnam dispose de nombreuses opportunités pour participer plus activement à la chaîne de valeur mondiale de la logistique d’approvisionnement grâce à ses investissements dans les infrastructures de transport diversifiées (ferroviaire, routier, aérien, fluvial, maritime), ainsi que dans les entrepôts et les centres logistiques.

En outre, grâce à sa position en tant que porte d’accès à l’ASEAN et à son intégration commerciale poussée via des accords de libre-échange, le Vietnam possède un fort potentiel de développement logistique.

L’objectif est aussi de porter la part de la valeur ajoutée des services logistiques dans le PIB à 5-7% et de classer le Vietnam parmi les 40 premiers pays au monde en termes d’indice de performance logistique (LPI). À l’horizon 2050, le LPI devrait figurer parmi les 30 premiers, avec 10 centres logistiques modernes.

Pour atteindre ces cibles, le gouvernement encourage les grands groupes multinationaux à investir dans des projets logistiques à grande échelle, capables de favoriser la participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Parallèlement, il soutient le développement d’entreprises logistiques compétitives, fournissant des services intégrés 4PL et 5PL.

La logistique vietnamienne bénéficie actuellement d’une base solide avec près de 3.000 km d’autoroutes, parallèlement à une expansion continue des entrepôts et centres logistiques.

Grâce à une production orientée vers l’export, à la montée du commerce en ligne et à la modernisation des infrastructures, le Vietnam ambitionne de devenir, dans les prochaines décennies, un hub logistique dynamique de la région de l’ASEAN.

