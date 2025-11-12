Sommet d'affaires Vietnam - États-Unis : une nouvelle ère de coopération commerciale

La 8ᵉ édition du Sommet d’affaires Vietnam - États-Unis (US - Vietnam Business Summit), placée sous le thème "Une nouvelle ère de développement pour les relations commerciales mutuellement bénéfiques", s’est ouverte le mercredi matin 12 novembre à Hanoï.

>> Vietnam - États-Unis : vers une coopération commerciale équitable et de confiance

>> La Déclaration conjointe Vietnam - États-Unis marque un "tournant stratégique"

>> Négociations ministérielles Vietnam - États-Unis sur l’accord commercial réciproque

Photo : An Dang/VNA/CVN

Dans son discours, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné l’engagement du Vietnam à promouvoir une coopération économique et commerciale équitable et avantageuse avec les États-Unis. Il a rappelé que, dans un monde en mutation, seule la confiance pouvait engendrer la coopération, laquelle mène à la prospérité et, in fine, à un avenir durable.

Le vice-Premier ministre a mis en exergue les efforts du Vietnam visant à créer un environnement des affaires stable et favorable aux entreprises, dont les entreprises américaines souhaitant s’implanter, prospérer et se développer à long terme sur son sol.

Selon Bùi Thanh Son, les relations bilatérales ont dépassé le cadre conventionnel pour s’étendre à tous les domaines. Les États-Unis sont le premier marché d’exportation du Vietnam à enregistrer un montant dépassant les 100 milliards de dollars, et figurent parmi ses plus grands partenaires commerciaux.

Dans cette nouvelle ère, le partenariat stratégique global Vietnam – États-Unis accorde la priorité à la coopération dans les domaines numérique, scientifique, technologique et de l’innovation, considérés comme le socle d’un avenir de développement vert et durable à l’ère numérique.

Le vice-Premier ministre a proposé cinq orientations majeures pour renforcer la coopération entre les entreprises des deux pays : intensifier la collaboration dans les semi-conducteurs et les hautes technologies ; coopérer dans les énergies propres et la croissance verte ; développer des chaînes d’approvisionnement flexibles, diversifiées et durables ; stimuler la coopération en matière d’innovation, de transformation numérique, de cybersécurité et de cloud computing ; et renforcer la coopération dans l’éducation, la formation et le transfert de technologies.

Il a en outre exhorté la communauté d’affaires américaine à s’engager activement sur plusieurs points clés : plaider pour la reconnaissance rapide du Vietnam comme économie de marché ; Encourager le gouvernement américain à lever les restrictions à l’exportation de technologies de pointe vers le Vietnam ; accroître les investissements à long terme et la production au Vietnam ; et soutenir la finalisation rapide d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré.

Pour sa part, le secrétaire d’État adjoint américain Michael DeSombre a insisté sur le fort potentiel du Vietnam pour les investissements directs étrangers, réaffirmant la volonté des entreprises américaines de rester des investisseurs et partenaires clés de leurs homologues vietnamiens.

VNA/CVN