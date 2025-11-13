Un nouveau jalon dans la coopération culturelle Vietnam - Inde

Dans la soirée du 12 novembre, le Comité populaire de la province de Dak Lak (Centre), en coordination avec le Consulat général de l’Inde à Hô Chi Minh-Ville et le Conseil indien des relations culturelles, a organisé à Dak Lak le concert de rock "Parikrama - Inde".

L’événement visait à renforcer les échanges culturels, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples vietnamien et indien.

Selon Trân Hông Tiên, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Dak Lak, les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Inde se sont continuellement développées dans les domaines politique, économique, culturel, éducatif et des échanges populaires. Ce concert a offert au public local une expérience artistique unique, mêlant instruments traditionnels indiens - sitar, tabla, flûte de bambou, violon hindoustani - et énergie du rock contemporain.

De son côté, Mahesh Chand Giri, consul et chef de bureau du Consulat général de l’Inde, a souligné les liens étroits avec Dak Lak, notamment dans le domaine de l’éducation, avec la création de deux "coins de l’Inde" à l’Université Tây Nguyên et au lycée Luong Van Chanh.

Le diplomate a indiqué que le potentiel de coopération entre Dak Lak et l’Inde dans de nombreux secteurs demeure considérable, et que le Consulat général souhaite collaborer étroitement avec la province afin de concrétiser ce potentiel, notamment en favorisant les relations commerciales entre l’Inde et Dak Lak.

Fondé en 1991, Parikrama est l’un des groupes de rock les plus emblématiques et les plus anciens de l’Inde. Le groupe a donné plus de 3.500 concerts à travers le monde, notamment dans de grands festivals et sur des scènes prestigieuses telles que le Kennedy Center (États-Unis), Download Festival et Brixton Academy.

La tournée de Parikrama au Vietnam, du 7 au 13 novembre, avec des concerts à Hanoï, Hai Phong et Dak Lak, marque une nouvelle étape dans la coopération culturelle durable entre le Vietnam et l’Inde.

