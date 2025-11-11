Le Vietnam et l'Inde lancent l'exercice bilatéral de maintien de la paix 2025

Organisé conjointement par les ministères de la Défense du Vietnam et de l'Inde, cet exercice vise à renforcer les capacités professionnelles, la coordination et l'organisation des exercices sur le terrain des forces du génie, du service de santé militaire et de recherche et sauvetage des deux pays, en vue de leur déploiement dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le général de corps d’armée Phùng Si Tân, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne et vice-président du Comité directeur du ministère de la Défense nationale pour les opérations de maintien de la paix des Nations unies, s'est félicité du renforcement et du développement constants de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Inde. Il a souligné que VINBAX 2025, quatrième exercice bilatéral de ce type sur le terrain entre les deux armées, s'inscrit dans la continuité du succès de VINBAX 2024, qui s'est déroulé en Inde.

Cet exercice annuel témoigne de manière éloquente de la collaboration de plus en plus concrète et efficace entre les deux pays, d'autant plus que l'Inde est à ce jour le seul partenaire international à mener un tel exercice avec le Vietnam, a affirmé Phùng Si Tân.

Il a profité de l'occasion pour remercier le ministère indien de la Défense de son soutien actif à la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de son étroite collaboration dans l'organisation de VINBAX 2025.

Le secrétaire indien à la Défense, Rajesh Kumar Singh, a présenté cet exercice comme un symbole fort du développement de la coopération en matière de défense et de la confiance stratégique entre les deux armées. Il a insisté sur le fait que VINBAX est devenu l'un des piliers essentiels de la coopération bilatérale en matière de défense, reflétant l'engagement commun du Vietnam et de l'Inde en faveur de la paix et de la stabilité régionales.

Rajesh Kumar Singh a souligné que l'exercice, qui a évolué d'exercices de simulation initiaux à une activité professionnelle complète et approfondie, offre aux deux armées l'opportunité de s'entraîner et d'acquérir une expérience pratique dans des scénarios humanitaires et de maintien de la paix. Ces exercices, basés sur les procédures standard des Nations unies, sont axés sur l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, incarnant l'esprit de paix et d'humanité partagé par les deux nations.

Selon le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix et directeur de l'exercice, VINBAX 2025 se déroulera sur 18 jours et mobilisera près de 300 personnes.

Le programme comprend une formation théorique, un perfectionnement pratique et un exercice intégré sur le terrain. Le volet professionnel sera complété par des échanges culturels, des activités sportives et sociales afin de renforcer les liens et la compréhension mutuelle entre les participants.

VNA/CVN