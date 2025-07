Love in Vietnam : première coproduction Vietnam - Inde projetée à Dà Nang

>> L’Arbalète magique enchante au Festival du film asiatique de Dà Nang 2025

>> Ouverture du 3e Festival du film asiatique de Dà Nang

>> Dà Nang : le Festival du film asiatique en pleine ascension

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Ce long-métrage marque une étape historique en tant que première coproduction cinématographique entre le Vietnam et l’Inde.

Réalisé par le cinéaste indien Rahhat Shah Kazmi, Love in Vietnam met en valeur les paysages enchanteurs de cette ville côtière du Centre du Vietnam, notamment le complexe touristique Furama - Ariyana, véritable pont entre culture visuelle et patrimoine naturel. Le film raconte l’histoire romantique et bouleversante de Manav, un jeune Indien passionné de musique, qui tombe amoureux d’une artiste vietnamienne mystérieuse nommée Linh, déclenchant un triangle amoureux dramatique.

Lors de la soirée de lancement, la directrice adjointe du Service municipal de la culture, du sport et du tourisme, Nguyên Thi Hôi An, a souligné que Love in Vietnam n’est pas seulement une œuvre imprégnée d’amour et de culture vietnamienne, mais aussi un symbole de la merveilleuse fusion entre les cinémas vietnamien et indien.

Dà Nang, avec sa beauté naturelle, ses habitants chaleureux et son identité unique, est et restera une destination attrayante sur la carte cinématographique internationale.

La promotion de la culture et du tourisme par le biais du cinéma est une tendance inévitable que Dà Nang entend développer à l’avenir pour renforcer l’image de la ville, attirer les touristes et favoriser la coopération commerciale entre les localités, les entreprises et les producteurs de films, a ajouté la responsable.

VNA/CVN