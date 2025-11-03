La Foire d'automne 2025, nouveau carrefour des entreprises internationales

Organisée du 25 octobre au 4 novembre au Centre des expositions du Vietnam (VEC) à Hanoï, la Foire d’automne 2025 s’impose comme un événement majeur de la promotion du commerce. Avec plus de 3.000 stands nationaux et internationaux, elle réunit des entreprises de 34 pays, illustrant le dynamisme et l’ouverture de l’économie vietnamienne.

>> Foire d'automne 2025 : des spécialités locales vendues en direct via TikTok

>> Foire d'automne 2025 : la Nouvelle-Zélande recherche des partenariats stratégiques

>> Foire d'automne 2025 : une opportunité pour stimuler la demande touristique

Photo : VNA/CVN

Le succès de la foire se mesure à son envergure internationale, attirant des centaines d’entreprises venues de Chine, du Japon, de Nouvelle-Zélande, d’Inde, des États-Unis, d’Australie, de Singapour et d’autres pays.

La province chinoise du Shandong se distingue comme un partenaire particulièrement notable, avec la participation de 112 entreprises venues présenter leurs capacités de production et promouvoir la marque "Produits du Shandong". Zhou Liang, directeur du Centre de promotion des investissements de la Commission de la promotion du commerce international du Shandong, souligne que la foire constitue une plate-forme essentielle pour renforcer la coopération bilatérale dans les chaînes d’approvisionnement et l’investissement industriel.

La Nouvelle-Zélande marque également sa présence en envoyant sa plus grande délégation commerciale des cinq dernières années. Liz Bell, directrice exécutive du Conseil d’affaires ASEAN - Nouvelle-Zélande (ANZBC), indique que le Vietnam représente un "marché clé" dans la stratégie néo-zélandaise de coopération en Asie-Pacifique, notamment dans des domaines tels que l’agriculture de haute technologie, l’éducation et les technologies vertes.

De son côté, l’Inde, représentée par 15 entreprises, considère le Vietnam comme une porte d’entrée importante vers l’Asie du Sud-Est.

Selon le comité d’organisation, plus de 100 accords et protocoles d’entente sont déjà signés, dont 40 dès les deux premiers jours. La foire accueille plus de 30 activités de promotion du commerce, y compris des forums et séances de mise en relation, réunissant entreprises vietnamiennes et étrangères.

Grâce à l’intégration des plates-formes numériques et du commerce en ligne, la Foire d’automne 2025 permet de connecter les entreprises vietnamiennes au marché mondial. Cet événement confirme la position croissante du Vietnam dans le commerce international et reflète sa volonté d’accompagner le développement durable de la communauté d’affaires mondiale.

VNA/CVN