Pêche INN

Mise en examen et arrestation des suspects pour "organisation de sortie illégale du territoire"

L'Agence d'enquête de sécurité de la Police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, ce 3 novembre, avoir pris des mesures judiciaires fermes dans le cadre de la lutte nationale contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L'Agence a officiellement repris le dossier instruit initialement par le Commandement des gardes-frontières du corps d’Armée de Hô Chi Minh-Ville, concernant une affaire d’"Organisation de sortie illégale du territoire pour autrui".

En conséquence, l’Agence d’enquête de sécurité a procédé, le 28 octobre 2025, à la mise en examen et à l'émission d'un mandat d'arrêt et de placement en détention provisoire contre Lê Van Hoi (né en 1976) et Lê Van Âu (né en 1982), tous deux résidant dans la commune de Long Hai, à Hô Chi Minh-Ville. Les deux hommes, respectivement propriétaire/capitaine des navires de pêche BV-93169-TS et BV-93269-TS, sont poursuivis en vertu de l'article 348 du Code Pénal vietnamien pour "Organisation de sortie illégale du territoire pour autrui". Ces décisions ont reçu l'approbation formelle du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville.

L'enquête a révélé que le 3 avril 2025, Lê Van Hoi avait coordonné le départ des deux navires de pêche, transportant douze pêcheurs, du port de Tân Phuoc (commune de Long Hai) pour des activités de pêche. Le 7 avril 2025, les navires ont accosté au port de Tho Quang, dans la ville de Dà Nang, où Lê Van Hoi a intentionnellement désactivé les dispositifs de surveillance des navires (VMS).

Le 9 avril 2025, sans avoir effectué les formalités de sortie de port requises, Lê Van Hoi a ordonné aux deux navires, avec un total de quatorze membres d'équipage (incluant les deux capitaines), de quitter le port de Tho Quang pour naviguer dans des eaux étrangères afin d’y pratiquer la pêche illégale.

Afin de contourner la surveillance des autorités, Lê Van Hoi a désactivé l'alimentation électrique des dispositifs de suivi et de l'équipement d'identification automatique (AIS). Le 12 mai 2025, alors qu'il pêchait dans des eaux territoriales étrangères, le navire BV-93269-TS, sous le commandement de Lê Van Hoi, a été intercepté par les forces de l'ordre étrangères en raison d’activités de pêche illégale. Le navire BV-93169-TS et trois membres d'équipage ont réussi à regagner les eaux vietnamiennes.

Après avoir été traité par les autorités étrangères, le BV-93269-TS et ses onze membres d'équipage ont été relâchés et sont revenus au Vietnam, tout en informant les agences vietnamiennes de l'incident. Les deux navires ont accosté au port de Cat Lo, à Hô Chi Minh-Ville, le 5 juillet 2025.

En application stricte des directives du Premier ministre et des instructions du ministère de la Police et du Comité populaire municipal, visant à sanctionner rigoureusement les actes de pêche INN, l'Agence d'enquête de sécurité a conclu son investigation le 1er novembre 2025. Le rapport d'enquête final a été soumis au Parquet populaire municipal, avec une recommandation de poursuites pénales.

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus de la Police de Hô Chi Minh-Ville. Précédemment, la Police de la ville avait déjà instruit cinq autres affaires impliquant six prévenus pour violations liées à la pêche INN, toutes étant désormais conclues et soumises à poursuite, certaines ayant même été jugées en audience publique.

VNA/CVN