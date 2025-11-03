Foire d'automne 2025 : une opportunité pour stimuler la demande touristique

La Foire d’automne 2025 s’impose comme un rendez-vous incontournable, mobilisant professionnels du tourisme et voyageurs pour atteindre les objectifs ambitieux de 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes nationaux.

>> La Foire d'automne 2025 : rencontre avec les équipes de trois films à succès

>> Foire d'automne 2025 : des spécialités locales vendues en direct via TikTok

>> Foire d’automne 2025 : une clôture réduite dans un esprit de solidarité

Photo : VNA/CVN

L’événement a offert aux entreprises une plateforme privilégiée pour dialoguer directement avec clients et partenaires. Des promotions agressives - réductions jusqu’à 30% sur les circuits, bons d’achat - ont suscité un engouement marqué. Les circuits de fin d’année, Nouvel An et Têt, ainsi que les services associés (transports, hébergement), ont été particulièrement plébiscités.

Des entreprises comme Vietravel, célébrant leur 30e anniversaire, ont marqué les esprits avec 1.000 e-vouchers et des forfaits tout compris. Les visiteurs ont salué l'opportunité de comparer et réserver des voyages personnalisés, soulignant la pertinence des prix malgré la période de fin d'année.

Vietravel a également présenté des offres spéciales pour des circuits à travers le Vietnam et à l'étranger, couvrant des destinations populaires telles que la Thaïlande, la Chine, le Japon, la République de Corée, et plus encore.

Ces promotions ne se limitent pas à booster les ventes : elles permettent aux opérateurs de sonder les attentes réelles des clients et d’affiner leurs offres pour la prochaine saison touristique.

Parallèlement, les localités ont magnifié leur patrimoine culturel et leurs produits OCOP. Des stands soignés ont mis en scène la diversité vietnamienne : montagnes du Nord, côtes du Centre, Delta du Mékong. Le village de Thai Hai (Thai Nguyên), reconnu mondialement, a proposé une immersion unique avec ses maisons sur pilotis et son artisanat. Nghê An a séduit avec son slogan "Tourisme de Nghê An - la mélodie du vi giam" et des promotions alléchantes pour ses écosystèmes variés.

Après plus d’une semaine, la Foire laisse un souvenir vibrant, riche en couleurs culturelles. Elle a permis aux acteurs du tourisme de valoriser leurs produits, fidéliser leurs clients et promouvoir le tourisme domestique tout en diffusant les valeurs régionales.

Programmes incitatifs, circuits expérientiels et artisanat local ont dopé la demande. Grâce à cet élan, le tourisme vietnamien aborde la fin d’année avec confiance et des perspectives radieuses.

VNA/CVN