Foire d'automne 2025 : des spécialités locales vendues en direct via TikTok

Dans le cadre de la première Foire d'automne 2025, une session de vente en direct de spécialités locales via TikTok a été organisée le 30 octobre au Centre national des expositions du Vietnam (VEC).

Photo : VNA/CVN

Retransmise simultanément sur le canal officiel de la Foire d'automne 2025, cette activité s'inscrit dans un programme de promotion du commerce numérique visant à présenter des produits vietnamiens aux consommateurs nationaux et internationaux. L'événement, soutenu par TikTok Vietnam et plusieurs influenceurs, a attiré des dizaines de milliers de vues.

Lors de la diffusion en direct, de nombreuses spécialités régionales labellisées OCOP 5 étoiles et 4 étoiles ont été présentées. Au-delà de la promotion des produits, cette initiative a permis de mettre directement en relation entreprises, coopératives et consommateurs, élargissant ainsi l'accès des marchandises vietnamiennes au marché numérique.

VNA/CVN