Foire d'automne 2025 : des spécialités locales vendues en direct via TikTok

>> Foire d’automne 2025 : un super-salon avec "six plus"
>> Foire d’automne 2025 : plus de 100 accords de coopération économique signés
>> Les conseillers commerciaux vietnamiens unis pour promouvoir la conquête des marchés internationaux
|La Foire d'automne 2025 attire de nombreux visiteurs.
|Photo : VNA/CVN
Retransmise simultanément sur le canal officiel de la Foire d'automne 2025, cette activité s'inscrit dans un programme de promotion du commerce numérique visant à présenter des produits vietnamiens aux consommateurs nationaux et internationaux. L'événement, soutenu par TikTok Vietnam et plusieurs influenceurs, a attiré des dizaines de milliers de vues.
Lors de la diffusion en direct, de nombreuses spécialités régionales labellisées OCOP 5 étoiles et 4 étoiles ont été présentées. Au-delà de la promotion des produits, cette initiative a permis de mettre directement en relation entreprises, coopératives et consommateurs, élargissant ainsi l'accès des marchandises vietnamiennes au marché numérique.
VNA/CVN