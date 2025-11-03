Le Land de Thuringe et le Vietnam renforcent leur coopération agricole et économique

Le Vietnam est un partenaire de longue date et fiable pour le Land allemand de Thuringe. En mettant davantage l'accent sur l'agriculture et les technologies agricoles, domaines où le Vietnam excelle et joue un rôle crucial, les deux parties peuvent renforcer et élargir les bases d'une coopération mutuellement bénéfique.

C'est ce qu'a déclaré Marcus Malsch, secrétaire d'État au ministère des Affaires économiques, de l'Agriculture et du Développement rural de Thuringe, lors de sa visite au Vietnam du 3 au 8 novembre. Il a dirigé une délégation d'environ 40 membres, composée de représentants d'entreprises et d'organisations agricoles de la région, pour une série de rencontres à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

L'objectif principal de cette mission était de chercher de nouveaux partenaires dans les domaines de l'agriculture, de la transformation alimentaire et du développement des ressources humaines, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités de coopération. L'agriculture représente actuellement environ 10 % du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam et emploie près d'un tiers de sa population active.

La délégation thuringienne partagera des technologies et des processus de production modernes, dans le but d'aider les entreprises vietnamiennes à améliorer l'efficacité et la valeur ajoutée de la transformation de leurs produits agricoles.

Face à la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée en Thuringe, le renforcement de la formation professionnelle - notamment dans les métiers verts - s'impose comme une voie juste et pérenne.

Les échanges bilatéraux s'élèvent actuellement à environ 220 millions d'euros, portés par plus de quarante entreprises thuringiennes exportant régulièrement vers le Vietnam. Marcus Malsch souligne que le potentiel reste immense et mérite d'être pleinement exploité.

Au-delà du commerce, la coopération s'étend à la formation et au recrutement. D'ici 2025, plus de 300 jeunes Vietnamiens débuteront une formation professionnelle en Thuringe-du-Sud, dans le cadre d'un projet conjoint entre entreprises locales et organisations vietnamiennes.

