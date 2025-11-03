Hanoï fait rayonner les valeurs millénaires de Thang Long à la Foire d’automne 2025

Du 26 octobre au 4 novembre 2025, la Foire d’automne, grand événement national de promotion commerciale, se tient au Centre d’exposition du Vietnam. Plus de 3.000 stands, 2.500 entreprises nationales et internationales et 10.000 produits emblématiques y seront présentés, faisant de ce rendez-vous le "super salon des six records" - le plus vaste, le plus diversifié et le plus innovant.

Photo : VNA/CVN

Au cœur de cet espace foisonnant, "L’ssence de l’automne de Hanoï" se distingue comme un point focal culturel, porteur du message profond d’une capitale millénaire où économie et culture s’unissent pour créer une identité singulière.

Un espace qui restitue l’âme de Thang Long

Photo : BTC/CVN

Conçu par le Comité populaire de la ville, le pavillon "L’essence de l’automne de Hanoï" occupe 17.000 m² - constituant le centre névralgique du salon, comprenant le hall principal et le Hall 8. Cet espace, le plus vaste du salon, invite le public à un voyage sensoriel à travers la culture, la gastronomie et le tourisme hanoïens.

Selon Nguyên Anh Duong, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, le lieu a été pensé pour restituer fidèlement la vie et la production artisanale de la capitale. Le jaune dominant - celui des feuilles de cormier, des chrysanthèmes et du soleil d’automne sur le vieux quartier - se mêle aux teintes rouges et brunes, symboles de la profondeur culturelle et de la longévité d’une cité millénaire.

Le hall principal, aménagé en "Rue de l’automne hanoïenne", offre une expérience artistique immersive mêlant sons, lumières et senteurs. Le long de cette promenade, les visiteurs découvrent des produits emblématiques tels que le cốm du village de Vòng, le lotus du lac de l’Ouest ou le thé au lotus, accompagnés de démonstrations d’artisans.

Trente maîtres-artisans - véritables "ambassadeurs culturels" - y présentent leur savoir-faire : poterie, art du thé, modelage de figurines en pâte, fabrication de chapeaux coniques, broderie et calligraphie. Ces démonstrations, aux côtés de 150 entreprises participantes, incarnent toute la finesse et l’élégance de Hanoï.

La vitalité économique et culturelle de la capitale

Photo : BTC/CVN

Dans le Hall 8 (10.000 m²), Hanoï met à l’honneur ses secteurs phares : artisanat, produits OCOP, et industries principales. Tous les produits exposés ont été rigoureusement sélectionnés pour leur qualité et leur traçabilité, garantissant le prestige du label "Hanoï".

"L’essence de l’automne de Hanoï" est une action de promotion commerciale exceptionnelle, favorisant les échanges tout en diffusant les valeurs culturelles de la capitale auprès du public national et international.

L’espace illustre un message fort : le développement économique ne peut être dissocié de la culture ; la durabilité passe par la créativité et l’identité propre. Ce pavillon devient ainsi une métaphore de la vision de Hanoï : modernité ancrée dans les racines, ouverture préservant l’âme.

Un pont entre tradition et modernité

Photo : BTC/CVN

Placée sous le thème "Relier commerce, investissement, tourisme, culture et innovation", la Foire d’automne vise un double objectif : stimuler la consommation et promouvoir la production tout en valorisant les produits culturels, créatifs et technologiques du Vietnam.

Outre l’espace de Hanoï, la foire comprend : "Automne de la prospérité", dédié aux grandes entreprises et aux technologies vertes ; "Essence de la culture vietnamienne et carrefour des échanges", valorisant les industries culturelles ; "Automne du Vietnam - Couleurs et parfums du pays", réunissant produits agricoles et artisanaux de 34 provinces ; "Automne familial", espace shopping, gastronomie et loisirs.

Photo : VNA/CVN

Avec la participation de grandes plateformes mondiales telles qu’Amazon et Alibaba, la foire met à profit les technologies 4.0 pour offrir une visibilité internationale aux produits vietnamiens.

Pour le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, la Foire d’automne "est un pont entre tradition et modernité, un forum affirmant la place des produits et services vietnamiens dans la chaîne d’approvisionnement mondiale".

Véritable événement phare du calendrier économique national, la Foire d’automne 2025 devrait contribuer à stimuler la production, renforcer les échanges et affirmer le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale.

Mai Quynh/CVN