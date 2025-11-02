Agritech et éducation

Foire d'automne 2025 : la Nouvelle-Zélande recherche des partenariats stratégiques

Une délégation d'entreprises néo-zélandaises, conduite par le Conseil des entreprises ASEAN - Nouvelle-Zélande (ANZBC), a effectué une visite de travail au Vietnam, à l'occasion de la première Foire d'automne 2025 qui se tenait au Centre des expositions du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh, à Hanoï. Cette visite majeure ouvre de nouvelles perspectives de coopération en matière de commerce, d'investissement et d'innovation entre les deux nations.

Liz Bell, directrice exécutive de l'ANZBC, a salué le potentiel de partenariat entre les deux milieux d'affaires, d'autant plus que 2025 marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 5e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande.

Mme Bell a souligné que la solidité des relations bilatérales constitue un socle fiable permettant aux entreprises des deux pays de développer leur coopération. Elle a ajouté qu'une collaboration efficace entre les deux gouvernements contribue à renforcer la confiance des entreprises et les encourage à explorer de nouvelles opportunités.

La délégation néo-zélandaise comprenait plus de 20 entreprises opérant dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, les technologies, l'éducation, les infrastructures, l'investissement et la santé.

Les entreprises agritech présentes avaient notamment pour objectif d'introduire de nouvelles solutions technologiques pour les industries agroalimentaires vietnamiennes - des domaines que Mme Bell considère comme très prometteurs pour une collaboration future.Il s'agit de la plus importante mission de promotion commerciale directe de la Nouvelle-Zélande au Vietnam ces cinq dernières années, témoignant de l'intérêt croissant des entreprises néo-zélandaises pour le Vietnam, un pôle dynamique de production et de logistique en Asie du Sud-Est.

Liz Bell a insisté sur le fait que la délégation ne se contente pas de rechercher des débouchés à l'exportation, mais vise plutôt à établir des partenariats bilatéraux durables et à développer des solutions communes adaptées au marché vietnamien.

Mme Bell a déclaré que la délégation ambitionne non seulement de présenter de nouvelles technologies et de nouveaux produits, mais aussi de trouver des partenaires vietnamiens disposés à s'engager dans une coopération à long terme afin de créer une valeur durable. Elle a noté que les entreprises agritech néo-zélandaises sont particulièrement intéressées par le partage de technologies pour aider le Vietnam à améliorer la productivité et la qualité de son agriculture, en s'orientant vers une agriculture intelligente et respectueuse de l'environnement.

Outre l'agriculture, l'éducation et les technologies vertes sont également considérées comme deux piliers essentiels d'une coopération potentielle. Mme Bell a souligné que le modèle néo-zélandais de formation pratique, étroitement lié aux besoins de l'industrie, complète la main-d'œuvre jeune et dynamique du Vietnam, désireuse de perfectionner ses compétences dans un contexte international.

Elle a suggéré que les deux parties pourraient coopérer en matière de formation des ressources humaines dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie et de l'agriculture moderne, contribuant ainsi au développement de chaînes de valeur régionales durables.

L'un des points forts de la visite de la délégation de l'ANZBC a été sa participation à la Foire d'automne 2025 à Hanoï, où les délégués ont été impressionnés par l'ampleur et la diversité des produits présentés et ont manifesté leur enthousiasme quant à l'exploration des possibilités de partenariat avec des entreprises vietnamiennes de divers secteurs.

Elle a également salué les sessions interentreprises (B2B) organisées par l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces sessions ont permis aux entreprises néo-zélandaises d'entrer en contact avec des partenaires adéquats et de mieux comprendre les préférences des consommateurs locaux ainsi que la réglementation en matière d'importation.

Selon Liz Bell, ces rencontres directes permettent non seulement de renforcer la confiance entre les entreprises, mais aussi de jeter les bases d'accords de coopération concrets dans un avenir proche.

La délégation a également tenu une réunion fructueuse avec le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyễn Sinh Nhật Tân, au cours de laquelle ils ont discuté des procédures d'accès au marché pour les produits à base de miel de Manuka néo-zélandais.

Selon Mme Bell, ces informations sont extrêmement précieuses pour les entreprises néo-zélandaises, car elles leur permettent de mieux comprendre le processus d'entrée sur le marché vietnamien et ouvrent la voie à de futurs projets de coopération.

Le Vietnam demeure l'une des économies les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique, avec un taux de croissance moyen du PIB de 6 à 7% entre 2016 et 2024.Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, dont 60 % sont en âge de travailler, le Vietnam offre un vaste marché de consommation et une main-d'œuvre jeune et qualifiée. Sa position stratégique au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales, en tant que porte d'entrée entre l'Asie de l'Est et l'ASEAN, en fait également une destination attractive pour les investisseurs néo-zélandais.

Selon le Département général des douanes vietnamien, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont dépassé 1,1 milliard de dollars américains au cours des neuf premiers mois de 2025.

Le Vietnam a exporté pour 528 millions de dollars de marchandises, tandis que ses importations s'élevaient à 587 millions de dollars.Les principaux produits d'exportation du Vietnam comprennent les téléphones, les ordinateurs, les textiles et les chaussures, tandis que les atouts de la Nouvelle-Zélande résident dans les produits agricoles, les produits laitiers et les technologies de transformation alimentaire.

Les experts soulignent que la complémentarité naturelle entre les deux économies est un facteur crucial pour une croissance durable des échanges commerciaux.Liz Bell a insisté sur le fait que cette complémentarité constitue le fondement d'un partenariat stratégique et de long terme.

Elle a affirmé que l'ANZBC continuera de jouer un rôle de "pont de confiance" entre les deux milieux d'affaires, en favorisant la coopération non seulement dans le commerce traditionnel, mais aussi dans des domaines émergents tels que la transition écologique, l'agritech et le développement des ressources humaines.La mission 2025 représente non seulement une opportunité de promotion des échanges commerciaux, mais aussi le point de départ de programmes de collaboration à long terme entre les entreprises des deux pays, a souligné Liz Bell.

