Deux bateaux de pêche arraisonnés pour détention et transport illégaux de dispositifs VMS

Le commandement de la Région 4 de la Garde côtière du Vietnam a détecté et arraisonné deux bateaux de pêche qui stockaient et transportaient illégalement des dispositifs de surveillance des navires (VMS) appartenant à d’autres bateaux dans les eaux du Sud-Ouest.

Le 2 novembre, vers 04h00, une équipe d’intervention de la Région 4 de la Garde côtière du Vietnam, en coordination avec le poste de garde-frontière du port de An Thoi et les garde-frontières d'An Giang, a inspecté le bateau de pêche KG-31397-TS (de moins de 15 m de long), commandé par le capitaine Luu Thanh Phong, originaire du quartier de An Thoi, zone spéciale de Phu Quôc, province de An Giang. L’équipe a découvert à bord un dispositif VMS appartenant à un autre bateau, immatriculé KG-92827-TS.

Photo : VNA/CVN

Une vingtaine de minutes plus tard, le groupe d’intervention a inspecté un autre bateau de pêche non immatriculé de taille similaire, commandé par Bùi Van Binh, originaire du quartier de Vinh Thông, province d'An Giang, et y a découvert un autre dispositif VMS provenant du bateau KG-93231-TS.

Selon les autorités, le stockage et le transport illégaux de dispositifs VMS visent à falsifier les positions opérationnelles d’autres bateaux en mer, afin de tromper les systèmes de surveillance et d’échapper à la détection des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN), notamment en eaux étrangères.

Le commandement de la Région 4 de la Garde côtière du Vietnam a ordonné au groupe d’intervention d’immobiliser les bateaux contrevenants, de saisir les preuves et de les escorter jusqu’au port de la flotte 401 à Phu Quôc pour complément d’enquête et poursuites judiciaires.

VNA/CVN