Le Vietnam, une destination de choix pour les entreprises sri-lankaises

Situé au cœur de l’Asie du Sud-Est et fort de son dynamisme économique, le Vietnam attire de plus en plus l’attention des entreprises sri-lankaises. Un séminaire tenu à Colombo a mis en lumière les opportunités d’affaires et d’investissement offertes par le marché vietnamien en pleine expansion.

Photo : VNA/CVN

Organisé le 31 octobre en format hybride sous la houlette de l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, et du président du Conseil d’affaires Sri Lanka - Grand Mékong (MBC), Nimal Ratnayake, l’événement a réuni une centaine de délégués et d’entreprises sri-lankaises.

Dans son allocution, Nimal Ratnayake a salué cette initiative, estimant qu’elle permettait aux entreprises sri-lankaises de mieux comprendre le marché vietnamien et d’accroître leur motivation à investir. Il a rappelé l’objectif d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux, fixé lors de la visite d’État du président sri-lankais Dissanayake au Vietnam en mai 2025, tout en appelant à des efforts conjoints des gouvernements et du secteur privé pour l’atteindre.

L’ambassadrice Trinh Thi Tâm a indiqué que le commerce bilatéral atteint environ 300 millions de dollars par an et que le Sri Lanka compte une trentaine de projets totalisant plus de 42 millions de dollars au Vietnam. Elle a souligné le potentiel encore inexploité de la coopération, notamment dans l’agriculture, la pêche, le tourisme et l’éducation.

Elle a affirmé que, fortes de leurs liens d’amitié traditionnels, les deux nations disposent de toutes les conditions pour approfondir leurs relations économiques, ajoutant que l’ambassade du Vietnam à Colombo est prête à accompagner les entreprises sri-lankaises dans leur recherche d’opportunités.

L’ambassade a présenté les politiques d’investissement attractives, les réformes administratives et les priorités de coopération du Vietnam.

Un représentant du MBC a qualifié le Vietnam de "porte d’entrée économique" du Mékong, recommandant aux entreprises sri-lankaises d’investir dans la transformation alimentaire, le thé, le café, le textile, le commerce électronique et la formation professionnelle.

Les entreprises sri-lankaises ont salué la stabilité de l’environnement d’investissement vietnamien et les politiques en faveur du développement vert et de la transformation numérique. Plusieurs ont exprimé leur intérêt pour des projets dans le tourisme, la logistique, l’agriculture, la construction et les services d’externalisation.

Des propositions ont été faites pour faciliter l’octroi de visas et ouvrir des vols directs entre les deux pays, ainsi que pour conclure prochainement un accord de libre-échange (ALE) bilatéral.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges d’informations entre l’ambassade du Vietnam, le MBC et les associations d’entreprises sri-lankaises, et d’organiser en 2026 une mission de prospection commerciale au Vietnam.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam a également offert des plats et du café vietnamiens, contribuant à promouvoir la culture et les produits vietnamiens lankaises, contribuant ainsi de manière chaleureuse à la promotion de la culture et des produits vietnamiens.

VNA/CVN