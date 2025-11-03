Foire d’automne 2025: Quand la culture devient une valeur économique

Lors de la première Foire d’automne 2025, à Hanoi, parmi des centaines d’étals colorés, les produits portant le label OCOP (À chaque commune son produit)) se distinguent non seulement par leur qualité et leur design, mais aussi par les histoires culturelles qu’ils incarnent.

Derrière chaque objet se cache une essence humaine, une identité et un savoir-faire local : des valeurs immatérielles qui sont progressivement valorisées de manière durable.

La culture : fondement de la valorisation des produits OCOP

Si le programme OCOP représente un processus de développement économique rural, la culture locale en est l’âme, lui conférant profondeur et singularité. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont compris qu’un produit ne peut se maintenir sur le marché que s’il porte en lui une histoire.

Au pavillon de la province de Quang Ninh, Lê Manh Quy, directeur de la compagnie de commerce, de services et d’import-export de Quy Hoa, a déclaré : "Le thé aux fleurs d’or ne pousse que sur les versants orientaux, où vivent des groupes ethniques depuis des générations. Autrefois récolté pour la consommation personnelle, il est aujourd’hui une source de fierté pour Quang Ninh".

Bien plus qu’une simple boisson précieuse, le thé aux fleurs d’or de Quy Hoa symbolise la fusion du savoir traditionnel et de la science moderne, transformant un élément culturel local en un produit économique à forte valeur ajoutée.

Parallèlement, la société de culture de champignons de Hoa Long a su allier avec succès les traditions du village de Hoa Long, réputé pour ses fermentations à base de plantes et sa source d’eau exceptionnelle, aux ingrédients modernes du cordyceps cultivé.

Sa directrice Cao Thi Hông Vân a estimé que "lorsque la culture est intégrée au marketing, le produit s’ancre plus profondément dans l’inconscient collectif, car la culture est un fondement ancré dans l’inconscient collectif".

La clé de la valorisation

L’intégration d’éléments culturels a permis aux produits OCOP de susciter confiance et enthousiasme chez les consommateurs. Selon Lê Anh Chiên, "lorsque la culture est intégrée à la communication, le consommateur perçoit non seulement le produit, mais aussi les personnes et le territoire qui le représentent".

Les experts estiment qu’il s’agit d’une voie durable : les produits vendent non seulement leur valeur matérielle, mais aussi des expériences culturelles et émotionnelles, ce qui multiplie leur valeur économique. La culture, lorsqu’elle est présentée de manière appropriée, devient l’outil marketing le plus efficace pour les produits vietnamiens à l’ère de la mondialisation.

Cependant, ces opportunités s’accompagnent de défis. Pour obtenir la certification OCOP 4 ou 5 étoiles, les entreprises doivent satisfaire à des exigences strictes en matière de production et de contrôle qualité, ce qui représente un défi pour de nombreuses petites entreprises. Selon Cao Thi Hông Vân, le gouvernement devrait renforcer son soutien politique et sa promotion médiatique afin d’aider les produits régionaux à gagner en visibilité et à prospérer.

De nombreux produits OCOP rencontrent encore des difficultés en matière de développement de marque, de protection de la propriété intellectuelle et de lutte contre la contrefaçon, ce qui peut nuire à leur valeur culturelle en l’absence d’une stratégie à long terme.

Pour un développement durable, les produits OCOP doivent non seulement répondre aux normes de qualité, mais aussi "raconter leur histoire dans le langage de l’ère moderne", en les reliant au tourisme expérientiel, à la transformation numérique et à la créativité locale.

"Il est nécessaire d’organiser davantage d’événements commerciaux comme la Foire d’Automne afin que les marques vietnamiennes soient présentes dans les grandes villes", a souligné Khanh Dan, représentant de l’entreprise

"Lorsque chaque produit devient un ambassadeur culturel et chaque pavillon un récit vivant de la patrie, la Foire d’Automne diffuse ces valeurs et réaffirme l’identité vietnamienne dans un contexte d’intégration croissante", a-t-il encore indiqué.

