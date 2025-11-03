La Foire d’automne 2025 redéfinit la promotion du commerce au Vietnam

Depuis son ouverture, la première édition de la Foire d’automne 2025 connaît un succès remarquable, dépassant largement les attentes tant par son ampleur que par son impact économique et politique. L’événement met en lumière la puissance d’un Vietnam intégré, créatif et résilient, prêt à affirmer une nouvelle position dans les chaînes du commerce mondial.

Avec plus de 2.500 entreprises vietnamiennes et étrangères, près de 3.000 stands et des centaines de milliers de visiteurs chaque jour, la Foire d’automne 2025 s’impose comme l’un des plus grands salons commerciaux organisés au Vietnam depuis de nombreuses années.

Selon les premières statistiques des organisateurs, les recettes directes approchent les 1.000 milliards de dôngs, tandis que la valeur totale des accords et protocoles d’entente signés atteint déjà environ 5.000 milliards de dôngs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh souligne que cette foire constitue une preuve vivante du dynamisme d’intégration, de la capacité d’innovation et de la volonté de dépassement du pays - un symbole de solidarité, de créativité et d’action déterminée du gouvernement, des ministères, des localités et de la communauté des entreprises vietnamiennes.

La Foire d’automne 2025 devient un modèle de promotion commerciale moderne. Conçue comme un véritable écosystème intégré, elle relie harmonieusement commerce, investissement, industrie de soutien, logistique, transformation numérique, développement vert ainsi que promotion culturelle et touristique.

Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, la foire représente un point culminant du calendrier économique national, contribuant à stimuler la production, la consommation et les exportations, afin d’atteindre une croissance de plus de 8% en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes.

Le passage de la promotion traditionnelle à la promotion intelligente - où chaque entreprise peut accéder à ses partenaires mondiaux grâce aux plates-formes numériques et aux données interconnectées - marque une évolution majeure vers un commerce fondé sur la connaissance et la durabilité.

Les résultats de la foire vont bien au-delà des chiffres : plus de 100 accords de coopération internationale sont déjà signés, ouvrant de nouvelles opportunités d’exportation vers l’Union européenne, le Japon, la République de Corée, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’événement offre également des enseignements précieux pour la politique commerciale nationale. La promotion du commerce est désormais considérée comme une "infrastructure souple" de l’économie, au même titre que la logistique ou la finance.

La mise en place d’une plate-forme nationale de promotion commerciale numérique, reliant entreprises, associations, missions commerciales et plates-formes mondiales, constitue la clé pour renforcer la compétitivité du Vietnam et accéder au marché numérique mondial.

Dans la phase actuelle, la promotion du commerce s’inscrit pleinement dans la stratégie globale de développement vert et de marque nationale. Lorsqu’un produit est porteur d’une histoire culturelle, d’une responsabilité sociale et de normes écologiques, la marque Vietnam se distingue non seulement par la qualité, mais aussi par ses valeurs humaines et durables.

La Foire d’automne 2025 ouvre la voie à la création d’un écosystème national de promotion du commerce pour la période 2025–2035, orienté vers un commerce moderne, intelligent et durable.

