Trân Thanh Mân rencontre la communauté vietnamienne en Malaisie

Dans le cadre de sa visite de travail en Malaisie, le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân et son épouse ont rencontré le 16 septembre le personnel de l'ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne résidant dans ce pays.

Au nom du Parti, de l'État et de l'AN, il a adressé ses salutations et vœux de santé à l'ensemble de la communauté ainsi qu'au personnel de l'ambassade. Il les a informés des réalisations marquantes du pays, rappelant qu'en 2024, l'économie vietnamienne avait enregistré une croissance de 7,09 % et que l'objectif visait d'atteindre entre 8,3 % et 8,5 % d'ici la fin de l'année, avec l'ambition de faire du Vietnam un pays à revenu élevé d'ici 2045.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que le Parti, l'État, le gouvernement et l'AN considèrent toujours la communauté vietnamienne à l'étranger, y compris en Malaisie, comme une partie intégrante et une ressource précieuse de la nation.

Il a salué les efforts de l'ambassade et l'a appelé à poursuivre la mise en œuvre efficace de la politique extérieure du Vietnam, afin de renforcer davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Malaisie.

Il a souhaité que la communauté vietnamienne en Malaisie continue de travailler et de faire des affaires de manière active, respecte les lois du pays d'accueil, préserve l'image et la réputation du Vietnam, valorise la langue et la culture vietnamiennes et multiplie les activités tournées vers la patrie.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, environ 40.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement en Malaisie. Cette communauté contribue non seulement au développement socio-économique local, mais joue également un rôle de passerelle dans la promotion de la coopération bilatérale.

Les Vietnamiens en Malaisie ont exprimé leur souhait que le Parti et l'État poursuivent leur soutien, renforcent les mécanismes de mise en relation, facilitent la création d'un centre d'enseignement de la langue vietnamienne et promeuvent les échanges culturels en Malaisie.

