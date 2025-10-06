La Fête de la mi-automne : semer la joie dans tout le pays

À l’occasion de la Fête de la mi-automne 2025, une mobilisation nationale s’organise pour offrir des instants de joie à des milliers d’enfants, du Nord au Sud. Entre initiatives solidaires, programmes culturels et actions locales, la magie de la pleine lune s’invite jusque dans les zones les plus reculées.

>> Le marché des gâteaux de lune en plein essor avant la Fête de la mi-automne

>> La Fête de la mi-automne 2025 : un rendez-vous magique pour les enfants

>> Quand le "Sorcier de la canette" illumine la Fête de la mi-automne

>> La Fête de la mi-automne 2025 illumine le Vieux quartier de Hanoï

La Fête de la mi-automne (15e jour du 8e mois lunaire) est un moment de partage et de lumière pour les enfants vietnamiens. En 2025, entreprises, associations et bénévoles se mobilisent pour faire rayonner cette tradition dans tout le pays, jusque dans les zones les plus reculées. Objectif : que chaque sourire soit éclairé par la lune.

Une chaîne de solidarité

Parmi les initiatives phares, le programme caritatif “Tết Trung thu cho em” (La Fête de la mi-automne pour les enfants), lancé par la Société par actions Bibica il y a six ans, revient avec une portée élargie grâce au soutien de la Poste vietnamienne (VNPost) et de la société BTCOM. Cette année, plus de 14.000 cadeaux - gâteaux de lune, friandises et articles utiles - sont distribués à travers le pays, avec une attention particulière aux enfants des régions reculées.

Le coup d’envoi a été donné le 26 septembre au collège Tân My, dans la province montagneuse de Tuyên Quang (Nord). Là, 500 élèves ont reçu mille gâteaux de lune, accompagnés de jeux, spectacles, défilés de lanternes et repas festif. Un après-midi transformé en souvenir impérissable.

Le programme se déploie ensuite dans une vingtaine de localités du pays. Grâce à son réseau de plus de 5.000 points de distribution, VNPost facilite l’accès aux produits du Trung thu et devient un véritable relais de partage. “Chaque cadeau envoyé dans les hameaux les plus reculés porte un message d’amour et d’espoir”, souligne un représentant de la Poste vietnamienne.

Ces paroles traduisent la volonté d’ancrer l’action humanitaire dans une logique durable. Depuis six ans, “La Fête de la mi-automne pour les enfants” a conquis la confiance de la population. Les sourires lumineux des enfants, captés dans les éditions précédentes, restent la plus belle preuve de l’importance de ces initiatives.

Tradition et inclusion

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, la fête prend une forte dimension culturelle. Du 2 au 5 octobre, le Centre d’exposition de la culture et des arts du Vietnam, sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, organise un festival haut en couleur.

Les visiteurs découvrent masques, lanternes, tambours, figurines, plateaux de fruits et objets artisanaux. Les enfants participent à des ateliers de céramique, peinture, gravure et fabrication de lanternes en papier dó (Rhamnoneuron). Chaque activité leur permet d’explorer un savoir-faire ancestral et de repartir avec une création personnelle.

Un accent particulier est également mis sur l’inclusion : le programme “La saison de la lune d’amour” met en lumière les enfants en situation de handicap ou atteints de troubles du spectre autistique. Leurs œuvres sont exposées, leurs talents reconnus. La fête devient ainsi un espace où chacun peut “briller à sa manière”.

Traverser les montagnes pour offrir la lune

Dans les montagnes de Truong Son, près de la frontière lao, un groupe de bénévoles a entrepris un périple de cinq heures en voiture et 15 km à pied pour rejoindre le hameau d’Aur, commune d’A Vuong, ville de Ðà Nang (Centre). Le village, peuplé de 23 familles de l’ethnie Co Tu, vit sans électricité ni réseau Internet.

Le 21 septembre dernier, la magie opère : lanternes allumées, tambours résonnants, enfants courant dans la cour. Pour eux, c’est une première. “Voir les enfants rire et s’amuser, c’est un bonheur immense”, confie un ancien du village.

En plus des cadeaux, des consultations médicales gratuites sont offertes par des médecins volontaires. “Les habitants des zones montagneuses ont rarement l’occasion de bénéficier de bilans de santé réguliers. Beaucoup souffrent en silence. Les examiner, c’est leur offrir un peu de sérénité”, témoigne le docteur Trà Trong Tân de l’hôpital Thiên Nhân, à Đà Nang. Ces gestes, simples en apparence, renforcent le lien humain au-delà des barrières géographiques.

Des lanternes pour allumer les rêves

Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh lance le programme “Des lanternes pour allumer les rêves”, avec pour objectif de faire briller la fête dans les 248 communes frontalières du pays.

Des volontaires visitent orphelinats, centres de protection sociale et maisons d’accueil pour enfants handicapés. Au-delà de la célébration, il s’agit de bâtir un environnement protecteur et inclusif pour les jeunes générations.

Dans le Sud, Hô Chi Minh-Ville et ses environs ne sont pas en reste. À Bình Duong, le 3 octobre, une cérémonie réunit plus de mille enfants défavorisés pour la célébration de la Fête de la mi-automne et la remise de bourses d’études. Organisée par le Centre d’action sociale et le Fonds local pour la protection de l’enfance, cette initiative annuelle transforme la fête en symbole de solidarité. Au-delà des traditions, elle unit toute la société pour apporter joie et soutien aux enfants dans l’ensemble du pays.

Ðan Thanh/CVN