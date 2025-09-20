Stage de formation à l’enseignement du vietnamien destiné aux enfants vietnamiens à l’étranger

Le Consulat général du Vietnam à Fukuoka du Japon, en coopération avec l’Association des Vietnamiens de Fukuoka, a organisé le 20 septembre la cérémonie de clôture en ligne de la formation intitulée "Méthodologie d’enseignement du vietnamien aux enfants vietnamiens à l’étranger".

Cette formation, mise en œuvre durant deux mois par le Consulat général et le Réseau mondial pour l’enseignement du vietnamien et la préservation de la culture vietnamienne, a attiré plus de 500 enseignants venus de 30 pays et territoires.

S’exprimant lors de la cérémonie, la Consule générale du Vietnam à Fukuoka, Vu Chi Mai, a souligné l’importance de la langue vietnamienne comme un lien sacré entre les jeunes générations et leurs origines. Elle a affirmé que les représentations vietnamiennes à l’étranger continueront de soutenir des initiatives concrètes dans ce domaine.

Depuis la Thaïlande, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoàng Linh, a salué cette opportunité précieuse permettant aux enseignants d’échanger et d’enrichir leurs méthodes pédagogiques, contribuant ainsi à renforcer le lien entre les communautés vietnamiennes à l’étranger et le pays d’origine.

Les témoignages des participants et des formateurs ont mis en lumière l’impact positif du programme. Le Professeur Nguyên Minh Thuyêt, membre du comité de conseil scientifique, a exprimé son émotion devant l’engagement des enseignants venus du monde entier, partageant la même passion pour la transmission de la langue vietnamienne.

Représentant les participants, le Vénérable Thich Phap Quang, abbé du monastère Truc Lâm au Sri Lanka, a indiqué que, malgré une communauté restreinte de moins de 200 personnes, trois classes de vietnamien accueillant plus de 60 enfants sont actuellement actives. Selon lui, le programme a permis d’accéder à des ressources pédagogiques structurées et de partager des expériences enrichissantes.

Selon les organisateurs, la formation s’est déroulée du 26 juillet au 20 septembre avec cinq sessions principales. Plus de 550 enseignants y ont participé et des centaines de devoirs ont été collectés afin d’alimenter une base documentaire commune.

Lors de la clôture, plusieurs projets futurs ont été annoncés, notamment le lancement officiel du Réseau mondial pour l’enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne prévu le 29 septembre. Parmi les autres initiatives figurent la création d’une carte mondiale des classes de vietnamien, la numérisation des supports pédagogiques en partenariat avec l’Institut des technologies de la Poste et des Télécommunications, ainsi que l’organisation régulière de formations continues et de sessions de conseil.

Placée sous le slogan "Solidarité mondiale - Respect de la diversité - Solutions adaptées à chaque pays", cette initiative vise à renforcer les liens entre les enseignants vietnamiens de la diaspora et ceux du Vietnam, au service d’une éducation linguistique et culturelle durable.

