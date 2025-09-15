La cuisine et la culture vietnamiennes séduisent le public israélien

Le Club international des femmes en Israël (IWC Israel) a organisé le 14 septembre une conférence spéciale intitulée "Gastronomie, culture et tourisme du Vietnam", avec la participation du Professeur Nir Avieli, président de l’Association israélienne d’anthropologie et maître de conférences à l’Université Ben Gourion. L’événement a captivé les membres du club ainsi qu’un large public, parmi lesquels l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, et son épouse, Pham Minh Trang.

Photo : VNA/CVN

Anthropologue culturel de renom, le Professeur Nir Avieli étudie depuis 1998 la gastronomie et le tourisme au Vietnam, en particulier à Hôi An. Son ouvrage de référence Rice Talks : Food and Community in a Vietnamese Town (2012, Indiana University Press) explore les liens étroits entre alimentation, culture communautaire et dynamiques sociales.

Dans son intervention, il a partagé ses expériences et analyses sur la cuisine vietnamienne, en soulignant le rôle social du repas, sa dimension identitaire et les enjeux de genre qui y sont liés. Il a également mis en avant le potentiel du Vietnam en matière de tourisme culturel, où la gastronomie constitue un vecteur d’attractivité majeur.

Photo : VNA/CVN

La conférence, organisée dans une atmosphère conviviale et interactive, a permis de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et israélien, dans un contexte où les relations bilatérales connaissent un essor continu.

Fondé en 1969, IWC Israel est une organisation à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, regroupant plus de 250 membres originaires de 45 pays, œuvrant pour le dialogue interculturel et la promotion des liens entre femmes étrangères et communautés locales.

VNA/CVN