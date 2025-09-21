Déguster un pho vietnamien sur la paradisiaque île de Bali

À Bali, la cuisine vietnamienne séduit locaux et voyageurs. En quelques années, les restaurants de pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) se multiplient, offrant une escale gourmande et chaleureuse.

Par un après-midi de pluie battante sur l’île de rêve de Bali, en Indonésie, nous avons consulté notre carte, puis sauté sur une moto-taxi pour rejoindre un restaurant vietnamien situé sur la rue Legian, près de la plage éponyme. À peine arrivés, nous avons commandé un bol fumant de pho au bœuf, réconfortant à souhait.

L’ambiance rappelle immédiatement le pays natal : dès la devanture, une rangée de lanternes colorées typiques de Hôi An brille, associée à des murs d’un jaune profond inimitable. Bếp Việt Mệ Vui (MeVui Vietnam Kitchen) a ouvert son premier établissement à Bali en juillet 2020, à seulement 7 km de l’aéroport international I Gusti Ngurah Rai, porte d’entrée de Bali, et tout près du centre animé de Kuta.

Faire rayonner la cuisine vietnamienne

En seulement cinq ans, la chaîne vient d’inaugurer son neuvième restaurant, le 8 août dernier. Désormais, le pho vietnamien est présent partout sur l’île : Saigon (quartier Renon), Hoi An (dans la station balnéaire de Canggu), Sapa (ville d’Ubud), Hanoï (plage de Sanur), Mệ Vui sur l’île de Penida, plage de Lovina, ainsi que dans le plus grand complexe gastronomique et de divertissement du centre de Kuta.

Les serveurs, habillés de la traditionnelle tunique bà ba marron et coiffés d’un foulard à carreaux (sur le front pour les hommes, à la taille pour les femmes), proposent le menu avec le sourire. On y trouve une quinzaine de plats principaux : pho au bœuf, bánh mì (sandwich vietnamien), com tâm (riz brisé, porc grillé, œuf au plat et pâté : un classique du Sud), bún thit nuong (nouilles au porc grillé)…

Autour de nous, des familles indonésiennes savourent du riz au poulet, tandis que quelques couples d’Européens choisissent des nems en entrée et du pho en plat principal.

Sur Tripadvisor, les avis sont élogieux à propos de Mệ Vui à Bali : “Le +pho+ est délicieux, ça vaut chaque centime !”, affirment Patrick et Indah (Suisse) le 28 juin. La voyageuse Amanda F., le 24 juillet, écrit : “Chaque plat vietnamien, frais et savoureux, m’a transportée dans les rues de Saïgon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville, Ndlr)”.

En discutant avec les propriétaires, Hà Phuong et Hô Thi Huyên, ils nous racontent être tombés amoureux de Bali après plusieurs séjours de vacances depuis 2018. Forts de leur expérience de la restauration à Hô Chi Minh-Ville, le couple a fait le pari audacieux de déménager toute la famille à Bali pour y vendre du pho.

Leur rêve se retrouve dans des slogans affichés en devanture : “Cuisine vietnamienne authentique” ou “Cuisine conviviale”, qu’ils souhaitent partager avec l’archipel indonésien.

Une autre chaîne de pho vietnamien à Bali, Vietnam Bistro by Mama Hanh, compte trois établissements : rue Seminyak (ouvert en 2022), quartier de Canggu (2023) et Denpasar, inauguré en avril 2025 (ouvert de 07h00 à 22h00).

Nguyên Lê Thi Túy Hanh (née en 1974, originaire de Nha Trang) s’est mariée en 2003 avec I Ketut Artawan, un Balinais. Elle nous raconte avoir ouvert, dès 2012, un restaurant sino-vietnamien à Bali.

Avec Vietnam Bistro, Mme Hanh propose du pho (plus de 40 kg de nouilles faites maison consommées chaque jour), du bánh mì, du bún thit nuong, du bœuf sauté au pho, des bánh cuôn (raviolis de riz farcis de viande et de champignons), des rouleaux de printemps, des fondues vietnamiennes… au total plus de 30 plats, sous la devise : “Venez avec la faim, repartez avec le sourire”.

Mme Túy Hanh explique : “Les clients locaux comme internationaux apprécient de plus en plus la cuisine vietnamienne à Bali, car elle est perçue comme équilibrée, savoureuse, peu grasse, riche en légumes verts - autant de qualités qui correspondent parfaitement à la tendance balinaise : alimentation saine, cuisine végétarienne…”

Partir pour mieux revenir

Au quotidien à Bali, Mme Hô Huyên officie comme cheffe exécutive, responsable directe de la cuisine centrale : préparation des plats principaux, des bouillons, marinades… garantissant la qualité de l’ensemble de la chaîne de restaurants. “Le +pho+ au bœuf reste notre best-seller, choisi par la moitié de nos clients chaque jour. Vient ensuite le riz au poulet rôti, très apprécié par les Indonésiens. Les clients aiment aussi débuter leur repas avec des rouleaux de printemps ou des nem”, confie-t-elle.

Ces dernières années, des cheffes venues du Vietnam comme Túy Hanh ou Hô Huyên ont formé plusieurs centaines d’Indonésiens, aujourd’hui cuisiniers et commis aguerris à la cuisine vietnamienne. La chaîne Mệ Vui compte désormais plus de 200 employés locaux : gestion, cuisine, achats et service en salle.

“En faisant rayonner la cuisine vietnamienne à Bali, je ne modifie pas les saveurs : je veux que les clients internationaux découvrent le goût authentique du Vietnam”, insiste Hô Huyên.

La chaîne de Túy Hanh emploie aujourd’hui 26 chefs balinais. Son fils unique, Valentino Nguyen Artawan (20 ans), passionné par le pho de sa mère, a rejoint l’aventure du Vietnam Bistro. Mme Hanh exige que les hôtesses d’accueil portent l’áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes) pour recevoir les clients, convives, tandis que résonnent des airs vietnamiens dans la salle.

Les restaurateurs vietnamiens de Bali affirment leur ambition : ouvrir encore plus d’adresses en Indonésie et en Asie du Sud-Est.

M. Hà Phuong explique : “Notre chaîne marque le parcours de notre famille à travers le vaste monde. Dans nos veines, il n’y a que trois ADN : le voyage, la cuisine vietnamienne authentique et le restaurant familial. Tant que nous aurons l’énergie et… les moyens, nous ferons rayonner la gastronomie vietnamienne dans les plus grandes destinations touristiques d’Asie du Sud-Est, selon notre devise : +Où que tu ailles, fais la fierté de ton pays+. Le plus grand bénéfice, c’est de vivre sa passion, d’élargir ses horizons et de créer des ponts entre les cultures”.

Fait touchant : même “envoûtés par le paradis balinais, la nature et la sérénité”, M. et Mme Phuong - Huyên n’oublient jamais leur terre natale et leur ville de cœur : l’ancienne cité de Hôi An (ville de Dà Nang, Centre).

“À la fin de l’année, nous ouvrirons un nouveau restaurant dans une maison ancienne de la rue Bach Dang, au bord de la rivière Hoài, à Hôi An”, se réjouit M. Phuong.

Développer la cuisine vietnamienne en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde (229 millions de personnes, soit 87,2% de la population), n’est pas chose aisée. Les débuts sont toujours difficiles, mais les chaînes de restaurants vietnamiens à Bali ont su relever de nombreux défis pour poursuivre leur rêve : faire rayonner la gastronomie vietnamienne.

