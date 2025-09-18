La diaspora vietnamienne aux États-Unis espère beaucoup de la visite du président de la République

Le président de la République, Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, participera au débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies et mènera des activités bilatérales aux États-Unis du 21 au 24 septembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

>> Négociations tarifaires Vietnam-États-Unis : vers un accord mutuellement bénéfique

>> Le secteur privé, moteur du partenariat Vietnam - États-Unis

>> Vietnam - États-Unis : 30 ans des relations, confiance en un avenir prometteur

Ce déplacement est perçu non seulement comme une affirmation de la position internationale croissante du Vietnam, mais aussi comme un moment de fierté et d’attente pour renforcer les liens entre les Vietnamiens résidant aux États-Unis et la Patrie.

Photo: VNA/CVN

Gary Thanh Nguyen, président du Club des entrepreneurs et Vietnamiens patriotes de la métropole Washington (DMV), estime que la participation directe du président Luong Cuong à l’Assemblée générale des Nations unies et son allocution symbolisent le prestige grandissant du Vietnam sur la scène mondiale. Selon lui, cela reflète également l’esprit d’initiative et de responsabilité du pays dans les affaires internationales.

Il souligne également que les activités bilatérales du président aux États-Unis revêtent une importance particulière dans le contexte d’une relation bilatérale en forte croissance. Depuis l’établissement du partenariat stratégique global, cette visite est une occasion de consolider la confiance politique, d’élargir une coopération concrète, et de poser les bases de progrès dans divers secteurs dans les mois à venir.

Il nourrit l’espoir que ce voyage donnera une impulsion forte à la coopération économique, commerciale, aux investissements, ainsi qu’aux sciences et technologies entre les deux pays. Il souhaite également que la coopération en matière d’éducation-formation, de santé, d’énergie renouvelable et de lutte contre le changement climatique soit davantage mise en avant, car ce sont des domaines qui touchent directement la vie quotidienne des populations, aujourd’hui comme demain.

Convaincu qu’avec la volonté commune et la détermination du Vietnam et des États-Unis, ce déplacement aboutira à des résultats concrets et bénéfiques pour les deux peuples, il exprime aussi les attentes de la communauté vietnamienne aux États-Unis. Forte de plus de 2,5 millions de personnes, celle-ci reste profondément attachée à la Patrie et espère que ce voyage favorisera la création de mécanismes et de politiques facilitant la connexion avec le pays d’origine, en particulier dans les investissements, les affaires, les échanges culturels et éducatifs.

"Nous espérons également que l’État continuera à écouter les sentiments et aspirations de la diaspora, et à adopter des politiques protégeant les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens aux États‑Unis. Avec un soutien concret, la communauté vietnamienne d’outre‑mer deviendra une force douce importante pour promouvoir l’image du Vietnam sur la scène internationale et consolider les relations d’amitié et de coopération globale entre nos deux pays", insiste‑t‑il.

Gary Thanh Nguyen se réjouit particulièrement de l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la nationalité vietnamienne, qu’il considère comme "un nouveau chapitre" ouvrant la possibilité pour la diaspora d’acquérir la nationalité vietnamienne, d’investir et de vivre dans leur pays natal avec le statut de pleinement "Vietnamien investisseur".

"C'est un point qui me rend très heureux et que je veux partager avec tous les citoyens du pays, que nous, la diaspora, attendons cela depuis très longtemps et nous remercions le gouvernement vietnamien d'avoir une vision plus large et un cœur plus ouvert envers les enfants expatriés afin de leur permettre d'avoir une nationalité vietnamienne", a partagé Gary Thanh Nguyên.

En tant que l'un des Vietnamiens d'outre-mer ayant eu l'honneur de participer à la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam dans la capitale Hanoï, Gary Thanh Nguyen a exprimé son impression la plus profonde concernant l'atmosphère solennelle et sacrée organisée sur la Place Ba Dinh où des millions de cœurs vietnamiens se sont réunis et ont fusionné dans la fierté nationale lors d'une journée très glorieuse pour le pays.

"Nous ressentons clairement la force de la solidarité, la volonté inébranlable et le désir de progrès du peuple vietnamien, tant dans les luttes du passé que dans la construction actuelle du pays. Ce n’est pas seulement un moment de mémoire de l’histoire héroïque de nos ancêtres, mais aussi un rappel pour les générations d’aujourd’hui de préserver, valoriser et perpétuer ces acquis afin de bâtir un Vietnam puissant et prospère", a-t-il conclu.

VNA/CVN