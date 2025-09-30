La Fête de la mi-automne 2025 illumine le Vieux quartier de Hanoï

Le programme "La Fête traditionnelle de la mi-automne 2025" se déroule du 25 septembre au 12 octobre dans le Vieux quartier de Hanoï proposant de nombreuses activités riches et colorées, imprégnées de couleurs de la culture populaire.

Photo : TH/CVN

À 22 Hàng Buôm (Hanoï), le comité d’organisation a décoré et aménagé un espace culturel pour présenter des jouets traditionnels et des objets d’art créés à partir de matériaux recyclés afin de stimuler la créativité des enfants.

Le point d’orgue de ce programme est le projet de restauration de la tête de lion ancienne du chercheur Kevin Vuong. Ce jouet pour la mi-automne est lié à la mémoire de nombreuses générations vietnamiennes. Par ailleurs, le comité d’organisation a invité des artisans des villages voisins de Hanoï à présenter et à guider la fabrication de jouets traditionnels.

De riches activités festives

"Les artisans apportent au programme des jeux folkloriques traditionnels, typiques de la Fête de la mi-automne. La particularité des jouets folkloriques réside dans leur grande capacité à transmettre la culture historique", a partagé l’artisan Dang Van Hâu.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, Hoàn Kiêm s’est attachée à préserver et à promouvoir le patrimoine à travers de nombreux programmes promotionnels. Notamment, la Fête de la mi-automne dans le Vieux quartier est devenue un rendez-vous annuel attendu avec impatience par la population et les touristes.

"Hoàn Kiêm accorde une grande importance à la préservation et à la promotion des valeurs historiques et culturelles du pays. La Fête de la mi-automne dans le Vieux quartier, organisée depuis de nombreuses années, est également une occasion pour les habitants et les touristes internationaux de se réjouir", a affirmé Nguyên Hông Trang, vice-présidente permanente du Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm.

Dans le cadre du programme, de nombreuses autres activités significatives sont organisées par le Comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux quartier de Hanoï, telles que l'Espace de la mi-automne sous le thème "La Lune des contes" dans la rue des fresques Phùng Hung, le programme Procession des lanternes "Nuit de la pleine lune" autour du lac Hoàn Kiêm et dans le Vieux quartier de Hanoï, la table-ronde intitulée "Présentation du projet +Notre Lune+ - Reconstitution de la tête de lion traditionnelle et application du patrimoine dans la vie contemporaine" à la maison communale de Kim Ngân (rue Hàng Bac), ouvrant un dialogue sur la manière dont le patrimoine peut continuer à vivre dans la vie moderne.

Quê Anh/CVN