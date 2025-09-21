La magie de la fête de la Mi-automne s’invite à bord des vols Vietjet

À l’occasion de la fête de la Mi-automne, la compagnie aérienne Vietjet lance une vaste campagne promotionnelle : des centaines de milliers de billets en classe Eco sont proposés à partir de 0 dông (hors taxes et frais). Valables sur l’ensemble de ses lignes nationales et internationales, ces offres seront accessibles pendant trois "journées en or", du 24 au 26 septembre, de 00h00 à 23h00 (GMT+7).

La période de voyage concernée s’étend du 20 octobre 2025 au 27 mai 2026 (sous certaines conditions). Les réservations peuvent être effectuées facilement sur le site www.vietjetair.com ou via l’application Vietjet Air, permettant aux passagers de planifier des voyages mémorables en famille ou entre amis.

Outre cette campagne, Vietjet propose également jusqu’à 20% de réduction sur les billets Business et SkyBoss les 2 et 20 de chaque mois, des promotions supplémentaires à l’occasion des jours pairs.

Des gâteaux de lune en édition limitée

Pour célébrer la Mi-automne, Vietjet organise aussi diverses activités originales : spectacles artistiques surprises à bord, distribution de lanternes aux passagers chanceux, et lancement de boîtes de gâteaux de lune (banh trung thu) en édition limitée. Ces douceurs sont proposées lors de vols événementiels et disponibles au Sky Shop, afin que les voyageurs puissent les savourer ou les offrir comme cadeaux à leurs proches.

Avec Vietjet, chaque vol devient l’occasion de vivre des expériences culturelles uniques : du défilé de lanternes scintillantes dans le vieux quartier de Hanoï, à l’effervescence de la fête de la Mi-automne à Hong Kong (Chine), en passant par la tradition du Chuseok en République de Corée ou encore le romantisme de Tsukimi, la fête de la lune des récoltes au Japon.

La compagnie promet à ses passagers un voyage confortable grâce à une flotte moderne et économe en carburant, un équipage professionnel et attentionné, ainsi qu’un menu varié alliant plats vietnamiens et internationaux (phở Thìn, bánh mì, café glacé au lait, etc.). À 10.000 m d’altitude, Vietjet souhaite offrir non seulement un service aérien de qualité, mais aussi des instants culturels et artistiques mémorables.

