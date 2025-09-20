La Fête de la mi-automne 2025 : un rendez-vous magique pour les enfants

La Fête de la mi-automne 2025 continuera d’émerveiller les enfants tout en valorisant les traditions culturelles vietnamiennes. Organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, elle se tiendra du 2 au 5 octobre au Centre culturel et artistique du Vietnam, situé au 2, rue Hoa Lu, dans le quartier de Hai Bà Trưng à Hanoï.

Photos : VNA/CVN

Cette année, le ministère souhaite proposer une fête riche en valeurs traditionnelles, mêlant divertissement, apprentissage et transmission culturelle. L’objectif : créer un espace de jeu à la fois ludique, sécurisé et gratuit, où les plus jeunes pourront s’immerger dans les contes et légendes liés à la mi-automne, tout en découvrant les coutumes ancestrales qui rythment cette célébration.

Une expérience inoubliable

Le moment fort de cette édition sera sans doute le défilé de rue accompagné d’une procession de lanternes, d’une spectaculaire danse du lion et d’un festival d’observation de la lune. Ces animations festives, hautes en couleur, éveilleront la curiosité et l’émerveillement des enfants, leur offrant une expérience inoubliable.

Photo : TN/CVN

Durant quatre jours, les enfants auront également l’occasion d’apprendre auprès d’artisans passionnés, qui leur enseigneront la fabrication de jouets traditionnels. Sous leurs conseils, de simples matériaux se transformeront en objets artisanaux aussi beaux qu’utiles : libellules en bambou, masques en papier, lanternes colorées, figurines en argile ou encore gâteaux de lune.

Parallèlement, un atelier de découverte des arts du cirque proposera des activités telles que monocycle, jonglerie, hula hoop, équilibre sur rouleaux et échasses, afin de développer la coordination et la confiance en soi des enfants. De nombreux jeux sportifs et récréatifs viendront compléter le programme : draisiennes, maisons gonflables et piscines de sable.

Un espace dédié à la lecture permettra aussi aux enfants d’explorer un univers d’histoires captivantes, favorisant l’apprentissage de valeurs essentielles comme la gratitude et la bienveillance. Des ouvrages pratiques seront également mis à leur disposition pour les initier à diverses compétences utiles au quotidien.

Un univers traditionnel et coloré

Photo : VNA/CVN

Le décor de la fête plongera les visiteurs dans un univers traditionnel et coloré, orné de têtes de lion, de tambours, de masques en papier, de lanternes et de plateaux de fruits, symboles emblématiques de la mi-automne.

Enfin, les organisateurs ont prévu un photomaton inspiré de la pleine lune, des concours de peinture pour enfants, une exposition d’œuvres numériques réalisées par de jeunes artistes, un concours de mode sur le thème de la fête, ainsi qu’un concours de plateaux de fruits traditionnels.

Le festival s’achèvera par un spectacle artistique varié mêlant cirque, marionnettes, comédie, musique et danse. Un véritable écrin pour laisser s’exprimer la créativité et l’imagination de chacun.

La Fête de la mi-automne 2025 sera une occasion unique de célébrer la magie des traditions vietnamiennes. Les enfants y construiront des souvenirs joyeux et précieux, qui les accompagneront pour longtemps.

Thuy Hà/CVN