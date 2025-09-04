Travel Off Path explique pourquoi le Vietnam fascine autant les touristes

Travel Off Path, un site américain d’informations sur les voyages, a mis en avant cinq raisons clés pour lesquelles le Vietnam continue d’attirer les visiteurs internationaux, de son riche patrimoine culturel à ses paysages époustouflants en passant par sa cuisine mondialement réputée et son hospitalité légendaire.

Le site Web a révélé que le Vietnam a progressivement atteint les sommets de sa popularité internationale. La première raison, selon Travel Off Path, est que le Vietnam regorge de merveilles historiques.

"L’attrait de ce magnifique pays d’Asie du Sud-Est va bien au-delà de ses paysages incroyables", a-t-il observé.

Il a également souligné la complexité de l’histoire du Vietnam, imprégnée de traditions ancestrales et même des cicatrices persistantes de la guerre. Ces traces transparaissent aujourd’hui dans son architecture, sa cuisine et ses coutumes quotidiennes.

Le site Web américain a souligné que la vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’une des premières attractions locales à figurer sur l’itinéraire de tout voyageur, et pour cause : son architecture bien préservée, reflet de toutes les influences mentionnées ci-dessus, témoigne de la valeur du Vietnam en tant que joyau culturel et historique.

D’autres sites incontournables incluent la cité impériale de Huê, une enceinte fortifiée qui permet aux visiteurs de remonter le temps et d’admirer la grandeur de la dynastie des Nguyên.

Les passionnés d’histoire pourront également explorer les vestiges des nombreuses guerres du pays dans plusieurs sites incontournables, notamment les tunnels de Cu Chi et le Musée des vestiges de guerre à Hô Chi Minh-Ville.

Le Vietnam est non seulement l’une des destinations les plus étonnantes et culturellement riches que vous puissiez découvrir, mais c’est aussi l’une des destinations à l’excellent rapport qualité-prix de l’Asie du Sud-Est.

Travel Off Path ajoute que les nomades numériques souhaitant profiter de la prolongation de la validité du visa touristique vietnamien seront ravis d’apprendre que les prix des loyers suivent la même tendance favorable.

La troisième raison pour laquelle les voyageurs affluent vers le pays réside dans ses paysages pittoresques. Travel Off Path souligne que, des imposants karsts calcaires de la baie de Ha Long aux rizières en terrasses de Sapa, les merveilles pittoresques du pays restent inégalées.

"Les aventuriers sont attirés par des sites tels que le parc national de Phong Nha-Ke Bang, le luxuriant delta du Mékong et les impressionnantes cascades de Ban Giôc, qui non seulement rayonnent d’une beauté éthérée et immaculée, mais offrent également de nombreuses possibilités d’activités riches en adrénaline", a-t-il indiqué.

"Que ce soit une randonnée dans les montagnes du Nord, une croisière sur le Mékong ou une plongée dans les eaux cristallines de l’île de Phu Quôc, à vous de choisir", a-t-il ajouté

Enfin, la seule facette de la culture vietnamienne qui puisse rivaliser avec ces paysages fascinants est la cuisine locale. "Les plats proposés ici sont un véritable festin pour les sens, avec des saveurs vibrantes, des ingrédients frais et un équilibre parfait entre sucré, acide, salé et umami", a partagé Travel Off Path.

Entre les emblématiques pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), et banh mi (sandwich vietnamien) et des spécialités moins connues comme le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé) et le cao lâu (nouilles de riz au porc laqué et aux herbes aromatiques fraîches), le Vietnam offre aux gourmets une expérience inoubliable, selon le média américain.

Si tout ce qui précède est ce qui attire les visiteurs au Vietnam en premier lieu, ce qui rend cette expérience vraiment unique et incite les touristes à revenir, c’est sans aucun doute la chaleur et l’hospitalité légendaires des habitants.

"Que vous exploriez les rues animées de Hanoï ou que vous vous détendiez sur les plages immaculées de Dà Nang, vous êtes sûr de rencontrer (et d’être fasciné par) les sourires sincères et la volonté d’aider des Vietnamiens", a conclu Travel Off Path.

