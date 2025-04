La croissance du PIBR de Hô Chi Minh-Ville atteint son plus haut niveau en cinq ans

Photo : VNA/CVN

Selon le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, les recettes totales du budget de l'État de la ville au premier trimestre 2025 sont estimées à 151.098 milliards de dôngs (plus de 6,04 milliards de dollars), dont plus de 123.000 milliards provenant des sources intérieures et plus de 27.700 milliards du commerce extérieur, soit une augmentation respective de 7,72%, 9% et 2,33% sur un an.

Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée ont atteint 28,73% du plan fixé, en hausse de 10,4% en glissement annuel, estimées à 25.970 milliards de dôngs. Cette hausse s'explique par les signes positifs de l'économie locale et la croissance des activités commerciales et de la consommation des particuliers et des entreprises.

Les recettes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ont connu une hausse de 26,39% au cours des trois premiers mois, s'élevant à 24.348 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

De plus, la reprise du marché immobilier a également contribué à une forte augmentation du paiement des droits d'enregistrement au premier trimestre, atteignant plus de 2.200 milliards de dôngs.

Cependant, Hô Chi Minh-Ville a également enregistré certains indicateurs de revenus en baisse par rapport à la même période, notamment les recettes de la taxe spéciale de consommation (en baisse de près de 2%), de la taxe sur les boissons alcooliques (-13,3%) et de la taxe sur les automobiles (-62,4%).

Les revenus du pétrole brut ont également enregistré une baisse de 15,5% en un an, estimés à 4.983 milliards de dôngs, soit 27,69% du plan fixé.

VNA/CVN