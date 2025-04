Les entreprises sont invitées à développer leurs activités au Cambodge

L'ambassade du Vietnam au Cambodge et l'Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA) ont coorganisé le 2 avril à Phnom Penh un dialogue d'affaires visant à renforcer les activités commerciales et d'investissement vietnamiennes sur le marché cambodgien.

Cet événement annuel a attiré environ 150 délégués, parmi lesquels des entreprises vietnamiennes et des sociétés d'origine vietnamienne opérant au Cambodge dans divers secteurs tels que la finance, la banque, les assurances, les télécommunications, l'agriculture, la construction, la décoration intérieure, les services de restauration, les transports, la logistique, le commerce, la santé et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a souligné que ce dialogue se tenait dans le contexte d'une amitié traditionnelle de plus en plus renforcée et d'une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays, une priorité constamment défendue par leurs hauts dirigeants.

Cet environnement favorable, a-t-il noté, offre des opportunités aux entreprises et aux investisseurs des deux pays pour renforcer leur collaboration et porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 20 milliards de dollars dans un avenir proche. Malgré les incertitudes mondiales, le Vietnam reste le cinquième plus grand investisseur au Cambodge, avec 215 projets d'une valeur de plus de 2,94 milliards de dollars.

Parmi les entreprises vietnamiennes notables au Cambodge figurent Metfone, BIDC Bank, Angkor Milk et Thaco Agri. Le diplomate a précisé qu'à travers ce dialogue, l'ambassade et la VCBA visent à recueillir et transmettre des recommandations commerciales aux organes compétents des deux pays. Cet effort a pour objectif de créer un environnement d’investissement et d'affaires plus favorable pour les entreprises vietnamiennes et celles d'origine vietnamienne au Cambodge, leur permettant ainsi de se développer et d'opérer plus efficacement sur ce marché prometteur, a-t-il estimé.

Ho Sivyong, chef du Département général des services de soutien au commerce au ministère cambodgien du Commerce, a exprimé l'espoir que ce dialogue permettra aux deux parties de renforcer leur connectivité et d'identifier des domaines de coopération concrets. Il a exhorté les entrepreneurs et investisseurs des deux pays à saisir cette opportunité pour développer leurs activités commerciales avec le soutien du gouvernement.

Au cours des tables rondes, les délégués ont échangé leurs expériences, défis et mesures pour maintenir leurs opérations au Cambodge. Ils ont souligné l'importance de bâtir un réseau solide entre les entreprises et les investisseurs vietnamiens au Cambodge afin d'améliorer la collaboration, garantir un accès rapide aux informations du marché et surmonter les obstacles.

VNA/CVN