Le commerce reste un point positif dans la situation économique

Treize produits d’exportation ont généré un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de dollars, représentant 79% des exportations totales. En tête figurent les ordinateurs, produits électroniques et composants (16,5 milliards de dollars, +29,1%) et les téléphones et composants (11,5 milliards de dollars). D’autres produits comme le café (+42%), le textile (+9,4%) ont également enregistré une croissance notable.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce observe que ces résultats ont été obtenus dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques, des tensions géopolitiques croissantes et des risques liés aux chaînes d’approvisionnement. De plus, de nombreux produits vietnamiens sont confrontés à des enquêtes commerciales, et des barrières techniques en matière environnementale et de durabilité sur les marchés clés comme l’UE ou les États-Unis…

Les exportations demeurent un moteur essentiel pour la croissance du pays. Cependant, les évolutions récentes des politiques tarifaires américaines posent des défis aux entreprises vietnamiennes.

Malgré cela, les secteurs phares tels que l’électronique, le textile, les produits du bois ou les produits aquatiques devraient continuer à soutenir la croissance des exportations en 2025, notamment grâce à la demande technologique mondiale.

Selon le cabinet britannique Kelmer, le Vietnam bénéficie d’avantages grâce aux accords de libre-échange. Le pays continue à attirer des investissements directs étrangers (IDE) dans des secteurs comme l’électronique, le textile et les énergies renouvelables, consolidant ainsi son rôle dans le commerce international.

Pour surmonter les obstacles commerciaux, les entreprises sont invitées à produire des biens à plus forte valeur ajoutée, respecter les règles d’origine et tenir des registres de production conformes.

