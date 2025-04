Hô Chi Minh-Ville : 13.000 participants au défilé du 30 avril

Plus de 13.000 personnes participeront au défilé et au défilé militaire marquant le cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2025), a déclaré le 31 mars Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Le défilé commémoratif débutera solennellement à 08h00, le 30 avril, à Hô Chi Minh-Ville. Le défilé militaire, impliquant 35 unités des forces armées et de la police, sera organisé conjointement par le ministère de la Défense et le ministère de la Police, tandis que la ville prendra en charge le défilé civil.

Auparavant, le ministère de la Défense s’était coordonné avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour mener une étude et convenir d’un programme pour le défilé commémoratif. Celui-ci se déroulera sur la rue Lê Duân, dans le 1ᵉʳ arrondissement. Le programme comprendra, entre autres, 21 coups de canon au moment de l’hymne national, le passage d’hélicoptères arborant le drapeau du Parti et le drapeau national dans le ciel, ainsi qu’un défilé de véhicules portant l’emblème national, les drapeaux du Parti et du pays, le portrait du Président Hô Chi Minh...

Concernant les préparatifs, Trân Thi Diêu Thuy a précisé que le Comité populaire municipal présidera et coordonnera directement la mise en œuvre de huit activités, dont la cérémonie d’hommage aux héros martyrs au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville prévue à 08h00 du matin le 29 avril, ainsi que des séminaires scientifiques et des expositions spéciales à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN