La première réunion sur le développement des pôles financiers internationaux

Pham Minh Chinh, également président du Comité, a exhorté les agences concernées à proposer un modèle de centre financier international adapté à la situation et aux conditions de développement du Vietnam et à établir des mécanismes et des politiques indépendants, dédiés, compétitifs et pertinents à cet égard.

Il a également appelé au renforcement de la coopération public-privé, à l'attraction et à l'utilisation des ressources des entreprises et des citoyens, à la construction de centres financiers avancés et modernes avec une numérisation accrue et à la gestion des activités de manière intelligente, grâce à des solutions scientifiques et technologiques, tout en garantissant des ressources humaines de haute qualité.

Nécessité d'une étude minutieuse

En envisageant une phase pilote d'au moins 5 ans, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'étudier la création d'un ou deux centres financiers, conçus pour opérer en pleine conformité avec la législation vietnamienne, les normes internationales et les cadres juridiques mondiaux.

Il a également souligné la nécessité de garantir des politiques flexibles, des infrastructures fluides, une gouvernance intelligente, la sécurité et la stabilité, ainsi qu’un mécanisme de surveillance indépendant doté d’une structure rationnelle et efficace, et de réglementations claires sur la résolution des conflits, le cas échéant.

Après avoir confié au vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh la mission de piloter le développement des centres financiers internationaux, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de définir des règles précises pour la mise en œuvre, en particulier pour anticiper et résoudre les problématiques émergentes.

Enfin, il a requis la finalisation des documents à soumettre au Bureau politique, à l'Assemblée nationale ainsi qu'aux ministères, secteurs et agences concernés, chacun dans le cadre de ses attributions, afin d'élaborer les décrets d'application indispensables à la réalisation du projet.

Les participants ont approfondi les enjeux stratégiques liés à l'établissement du Vietnam en tant que centre financier international. Les discussions ont porté sur plusieurs aspects fondamentaux : le positionnement stratégique du Vietnam par rapport aux autres centres financiers régionaux, la libéralisation des capitaux, le système de droit dans les centres financiers internationaux, le système juridique, les conditions, les normes internationales et la structure de gestion de la place financière...

