Vietnam Airlines enregistre un bénéfice de près de 8.000 milliards de dôngs

Photo : Vietnam Airlines/CVN

La Compagnie aérienne Vietnam Airlines a récemment dévoilé ses résultats financiers vérifiés pour l'année 2024, qui illustrent une croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires et un bénéfice record. Ces résultats témoignent de la résilience de Vietnam Airlines, qui a su surmonter les défis du marché mondial tout en consolidant sa position sur la scène internationale.

Le rapport consolidé après audit révèle que Vietnam Airlines a atteint un chiffre d'affaires record de 113.746 milliards de dôngs, avec un bénéfice net après impôts de 7.958 milliards de dôngs, dont 2.775 milliards proviennent de la société mère.

Ce bénéfice net exceptionnel est le fruit de plusieurs facteurs combinés. Tout d'abord, la reprise impressionnante du marché aérien international a permis à la compagnie d'augmenter ses revenus internationaux de 17,2% par rapport à l'année précédente. La compagnie a également amélioré l'efficacité de ses opérations tout en bénéficiant de la croissance de ses filiales rentables.

En 2024, le volume de passagers transportés a atteint 22,7 millions, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente, et le fret aérien a enregistré une hausse spectaculaire de 40%, atteignant 314.700 tonnes. Le taux de remplissage des sièges a atteint 80,6%, et la compagnie a connu une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle, avec un nombre moyen d'heures de vol par avion de 11 heures, soit une augmentation de 25% par rapport à 2023. Vietnam Airlines a également réalisé un total de 140.000 vols, avec un excellent taux de ponctualité, atteignant 83,4% pour les départs à l'heure et 81,9% pour les arrivées.

Réalisations impressionnantes

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Pour parvenir à ces résultats remarquables, Vietnam Airlines a mis en place plusieurs stratégies clés. La compagnie a concentré ses ressources sur le maintien de son réseau domestique tout en optimisant ses horaires de vol, garantissant ainsi une couverture homogène tout au long de la journée et renforçant sa position sur les principales routes aériennes. Par ailleurs, Vietnam Airlines a tiré parti de la reprise du marché international en rouvrant la plupart de ses routes internationales et en introduisant de nouvelles liaisons.

En 2024, Vietnam Airlines a inauguré plusieurs nouvelles liaisons internationales, telles que celles entre Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et Munich (Allemagne), Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et Manille (Philippines), ainsi que Hanoï et Phnom Penh (Cambodge). La compagnie a également déployé des avions à fuselage large sur ses routes reliant le Vietnam à l'Inde, Singapour et la Chine, augmentant ainsi sa capacité de transport.

Simultanément, Vietnam Airlines a optimisé l’exploitation de ses avions en révisant la gestion de ses horaires de vol et en maximisant l’utilisation des créneaux horaires disponibles. La compagnie a également amélioré ses services en développant des produits haut de gamme, renforçant ainsi sa compétitivité, tout en poursuivant sa transformation numérique afin d'améliorer la qualité de son exploitation et la productivité de ses équipes.

Modèle de durabilité et d’innovation

Photo : Vietnam Airlines/CVN

L'année 2024 a également été marquée par un engagement fort de Vietnam Airlines envers le développement durable. La compagnie a été pionnière dans l'utilisation de carburants durables pour l'aviation (SAF) et a lancé plusieurs campagnes écologiques. De plus, elle a soutenu des initiatives pour l'égalité des sexes, notamment à travers la campagne He for She, et a participé aux efforts de secours suite aux catastrophes naturelles, offrant son aide aux régions touchées par les inondations.

Par ailleurs, le gouvernement vietnamien a approuvé les mesures de restructuration finale de Vietnam Airlines. La compagnie mettra en œuvre cette année des solutions pour surmonter sa situation de fonds négatifs, notamment par la restructuration de ses actifs et de son portefeuille d'investissements financiers, afin d'augmenter ses revenus et sa liquidité.

Les résultats financiers de 2024 offrent une base solide pour les ambitions de Vietnam Airlines pour les années à venir. À l'occasion de son 30e anniversaire en 2025, la compagnie se fixe un objectif ambitieux de transporter 25,4 millions de passagers et 336.300 tonnes de fret, avec des prévisions de revenus consolidés atteignant 119.154 milliards de dôngs. La restructuration de l'entreprise se poursuivra, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à bâtir une culture d'entreprise solide, axée sur la sécurité et la durabilité.

En 2025, Vietnam Airlines prévoit d'ouvrir 15 nouvelles routes internationales vers des destinations telles que la Russie, l'Italie, le Danemark, le Moyen-Orient et la Chine, tout en renforçant son réseau mondial. En développant son réseau de vols, Vietnam Airlines entend jouer un rôle central dans l'objectif d'accueillir entre 22 et 23 millions de touristes internationaux au Vietnam en 2025, consolidant ainsi son rôle en tant que vecteur de croissance économique et de coopération internationale.

Avec ses résultats exceptionnels et sa vision ambitieuse pour l'avenir, Vietnam Airlines continue de représenter un pilier de la croissance durable et de l'innovation dans le secteur aérien mondial, renforçant la position du Vietnam sur la scène internationale.

Mai Quynh/CVN