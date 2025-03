Sport

Hô Chi Minh-Ville s'efforce de développer l'économie du sport

Hô Chi Minh-Ville a une grande opportunité de développer l'économie du sport, en tirant parti de sa population, de ses infrastructures et des politiques de soutien du gouvernement. Le 25 mars, le Service municipal de la culture et des sports a organisé un colloque scientifique intitulé "Le sport de Hô Chi Minh-Ville : créer une économie du sport - Appliquer des technologies avancées- Atteindre un niveau international". Ce colloque a attiré l'attention des gestionnaires, des experts, des entreprises et des organisations du secteur du sport afin de proposer des solutions pour faire du sport un secteur compétitif et intégré à l'échelle régionale et mondiale.

Selon le Professeur associé Vu Viêt Bao, président du Conseil de l'Université de l'éducation physique et des sports de Hô Chi Minh-Ville, la Résolution 98/2023 de l'Assemblée nationale (XVe législature) constitue une impulsion importante pour le développement du sport dans la ville, mais présente aussi des défis en matière de financement, d'infrastructures et de gouvernance. Actuellement, la ville a mis en œuvre huit projets clés, incluant l'amélioration des infrastructures, la promotion de la socialisation du sport, le développement du sport scolaire, la formation des athlètes et l'expansion de la coopération internationale.

Le Docteur Vu Thai Hoong souligne que l'économie du sport à Hô Chi Minh-Ville a un grand potentiel, mais qu'elle reste sous-exploitée. Une des solutions essentielles est d'améliorer le cadre juridique pour faciliter la participation des entreprises privées et des investisseurs internationaux. Le modèle de partenariat public-privé (PPP) pourrait être une approche efficace pour attirer les investissements et assurer un développement durable du secteur sportif.

L'un des leviers fondamentaux pour promouvoir l'économie du sport est un investissement massif dans les infrastructures. La ville prévoit actuellement la modernisation des stades, des salles de sport et des centres d'entraînement aux normes internationales. Le projet du Complexe Sportif de Rach Chiec efficacement mis en œuvre en fera un centre sportif clé de la région.

Application de technologies numériques

La transformation numérique est une tendance incontournable dans de nombreux secteurs, y compris celui du sport. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour analyser les données des athlètes, optimiser l'entraînement et améliorer la performance en compétition contribuera à élever la qualité du sport dans la ville. De plus, les plateformes numériques peuvent faciliter la gestion des compétitions, la vente de billets en ligne et la diffusion des événements sportifs sur des plateformes digitales.

L'économie du sport ne se limite pas aux compétitions, mais englobe également le marché des produits, des services et du tourisme sportif. L'organisation de tournois internationaux attirera un grand nombre de touristes, générant ainsi des revenus significatifs pour l'économie locale. Il est essentiel que la ville élabore une stratégie à long terme pour maximiser ce potentiel.

Modèles de développement du sport

Le Docteur Tay Tat Seng, Président du groupe international Attivo (Singapour), a partagé que le succès du sport à Singapour repose sur une coopération étroite entre le gouvernement et le secteur privé. Singapour a investi massivement dans les infrastructures sportives et organisé de grands événements sportifs pour attirer les touristes internationaux. Hô Chi Minh-Ville pourrait s'inspirer de ce modèle pour assurer un développement durable.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, ces deux pays ont transformé le sport en une industrie majeure, contribuant de milliards de dollars au PIB chaque année. Ils se concentrent sur la vente des droits de diffusion télévisée, le développement de ligues professionnelles et la construction de marques pour les équipes sportives. Cette approche pourrait être appliquée à Hô Chi Minh-Ville afin d'augmenter les revenus issus de l'économie du sport.

Le Japon est un leader dans l'application des technologies au sport. Des systèmes d'analyse de données, de suivi de la santé des athlètes et d'optimisation de l'entraînement ont permis à son sport d'atteindre un niveau de réussite remarquable. Hô Chi Minh-Ville pourrait tirer parti de ces technologies pour améliorer la formation et les performances des athlètes.

Orientations

À partir des expériences internationales et de la situation actuelle, les experts proposent plusieurs stratégies clés pour le développement du sport dans la ville : créer un centre de recherche et de formation spécialisée en gestion du sport afin d’améliorer la qualité des ressources humaines dans ce domaine; renforcer la coopération internationale en attirant des investissements des grandes organisations sportives mondiales et en accueillant des compétitions internationales; élaborer des politiques de soutien aux athlètes, notamment par la formation avancée, l’assistance médicale et l’opportunité d’évolution professionnelle après leur carrière sportive; améliorer la communication et la promotion des marques sportives afin d’attirer les investissements et d’accroître la reconnaissance internationale; développer un modèle de sport scolaire en investissant dans l’éducation physique et en détectant précocement les jeunes talents sportifs.

Hô Chi Minh-Ville dispose d’opportunités majeures pour devenir un centre sportif de premier plan au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’adopter une stratégie de développement durable, combinant investissements dans les infrastructures, innovations technologiques et commercialisation du sport. Avec une collaboration étroite entre le gouvernement, les entreprises et la communauté, l'économie du sport ne se contentera pas d'apporter des bénéfices économiques, mais contribuera également à améliorer la qualité de vie des citoyens, à bâtir une métropole moderne, dynamique et prospère.

Texte et photos : Quang Châu/CVN