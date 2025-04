Le Vietnam et l'Inde renforcent leur soutien aux start-ups

Un atelier Vietnam - Inde pour les start-ups s’est tenu le 2 avril à New Delhi, marquant une étape importante dans la coopération bilatérale dans ce domaine.

Photo : VNA/CVN

Coorganisé pour la première fois par l’ambassade du Vietnam en Inde et I-Hub Foundation for Cobotics (IHFC), l’événement a réuni des représentants gouvernementaux, industriels et de start-ups des deux pays.

L’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a affirmé que cet atelier concrétisait les engagements pris lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde l’année dernière, notamment dans l’innovation, la technologie et les start-ups.

Dô Quôc Hung, directeur adjoint du Département du développement des marchés étrangers du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a mis en avant les avancées du Vietnam en matière d’innovation et de développement économique, en soulignant le rôle de l'atelier dans la promotion de projets innovants.

Photo : VNA/CVN

Les représentants indiens, de leur côté, ont appelé à renforcer la coopération bilatérale dans les sciences et les technologies, l’échange d’étudiants, etc.

L’atelier s’est conclu par la signature d’un protocole d’accord entre l’IHFC et l’Association des entreprises du Vietnam, en vue de développer un écosystème de start-ups.

VNA/CVN