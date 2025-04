Face aux mesures tarifaires américaines, le Vietnam mise sur la flexibilité pour limiter les impacts

>> Donald Trump affirme qu'il pourrait accorder des allègements tarifaires à de nombreux pays

Le 2 avril (heure locale), le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane réciproques à partir du 9 avril, visant des dizaines d’économies, dont le Vietnam, avec un taux de 46%, l’un des plus élevés au monde. Ce niveau est même supérieur aux taux appliqués à la Chine (34%), à l'UE (20%), à l'Inde (26%) et au Japon (24%).

Dès l’annonce, le Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis a contacté le Bureau du Représentant américain au Commerce des États-Unis afin de clarifier les bases de calcul et d’autres informations connexes.

Photo : VNA/CVN

Dans la filière bois, où les exportations vers les États-Unis ont dépassé 9 milliards de dollars en 2024, le gouvernement vietnamien a promulgué le décret 73/CP (31 mars) réduisant les taxes à l’importation sur les produits du bois américains à 0 %. Cette mesure vise à favoriser un commerce équilibré et durable. Ngô Sy Hoài, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), insiste sur la nécessité de diversifier les marchés, de renforcer les capacités de défense commerciale et de rester flexible face aux changements du marché.

Du côté du textile-habillement, où les États-Unis représentent jusqu’à 40 % des exportations de nombreuses entreprises, l’inquiétude est réelle. Nguyên Xuân Duong, président de Hung Yen Garment, affirme que les entreprises sont prêtes à s’adapter. Elles se tournent vers la production FOB pour partager les coûts fiscaux avec les clients et explorent activement de nouveaux marchés comme la Russie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Europe…

À l’échelle nationale, le gouvernement met en œuvre plusieurs mesures pour consolider les relations économiques, commerciales et d’investissement avec les États-Unis.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié le 1er avril un projet de décret sur le contrôle du commerce stratégique, visant à établir un cadre juridique pour la promotion de la coopération avec les partenaires stratégiques.

Le Vietnam met également activement en œuvre de nombreuses solutions concrètes en vue d’un équilibre commercial harmonieux et durable avec plusieurs grands partenaires commerciaux, tels que les États-Unis ou l’Union européenne. Ainsi, l’établissement d’un mécanisme efficace de contrôle du commerce stratégique constitue également une base solide pour renforcer les importations de technologies de pointe et de technologies de base en provenance de ces marchés, contribuant ainsi à l’équilibrage de la balance commerciale.

Nguyên Câm Trang, directrice adjointe de l’Agence du commerce extérieur (ministère de l’Industrie et du Commerce), indique que son ministère a fourni en temps utile des informations sur les marchés aux entreprises, leur permettant ainsi d’élaborer de manière proactive leurs plans de production et d’activités commerciales.

"Le ministère souhaite que les entreprises fassent preuve d’initiative et de flexibilité et, en particulier dans la production et l’exportation, qu’elles garantissent la qualité, notamment en produisant en fonction des signaux émis par les marchés", recommande-t-elle.

VNA/CVN