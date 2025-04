Le Vietnam et le Laos cherchent à dynamiser leur commerce

La 5 e exposition de Hô Chi Minh-Ville et des provinces et villes d’amitié à Savannakhet se tient du 2 au 6 avril et servit de plateforme pour stimuler la coopération commerciale et d’investissement entre le Vietnam et le Laos.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Trân Phuong Trân, cheffe adjointe de la délégation parlementaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l’importance cruciale de l’événement pour favoriser les partenariats entre les localités des deux pays. Elle s’est dit convaincue que l’engagement actif des entreprises ouvrira de nouvelles opportunités et stimulera une croissance économique durable.

Le vice-gouverneur de Savannakhet, Saensak Soulisak, a souligné le rôle de l’exposition dans le développement de la collaboration commerciale, permettant aux entreprises de se connecter, de partager leurs expériences et d’explorer des perspectives d’investissement. Il a également souligné son importance pour la promotion des produits locaux auprès d’un marché plus large.

Cette année, l’exposition a réuni environ 250 stands et a attiré plus de 50 entreprises de sept provinces lao, ainsi que des entreprises vietnamiennes d’Australie, de Thaïlande, du Laos et du Cambodge.

Plus de 130 entreprises des provinces vietnamiennes de Quang Binh, Quang Tri (Centre), Gia Lai (Hauts plateaux du Centre), Long An (Sud), ainsi que de Hô Chi Minh-Ville, ont présenté une gamme variée de produits, notamment des objets artisanaux, des bijoux, des meubles en bois, des articles de décoration intérieure, des produits agricoles et des produits alimentaires.

Un temps fort de l’événement a été la Conférence sur la promotion du commerce et de l’investissement Laos - Vietnam, conçue pour faciliter le réseautage d’affaires, les discussions sur les politiques d’investissement et les perspectives sur les secteurs prioritaires.

Cette conférence devrait ouvrir la voie à une coopération renforcée en matière de commerce et d’investissement, approfondissant ainsi l’amitié privilégiée entre le Vietnam et le Laos.

