Les exportations de produits aquatiques en hausse de 26% au 1er trimestre

Les crevettes et le pangasius sont demeurés les deux principaux moteurs de cette croissance. Plus précisément, les exportations de crevettes au premier trimestre ont atteint 931,6 millions de dollars, en hausse de 35,7% sur un an. Cette croissance remarquable s’explique par une forte demande sur les principaux marchés, notamment en Chine après les vacances du Nouvel An lunaire, ainsi qu’aux États-Unis et dans l’Union européenne (UE).

De leur côté, les exportations de pangasius ont généré 465 millions de dollars, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période de l’an dernier, a ajouté la VASEP.

Le groupe des crabes, étrilles et autres crustacés a également représenté un point positif notable dans le tableau des exportations de produits aquatiques, avec une valeur de 86,4 millions de dollars, en hausse de 66% grâce à la forte demande du marché chinois pendant le Nouvel An lunaire.

Les exportations de thon ont légèrement progressé de 3,6%, pour atteindre un chiffre d’affaires cumulé de 222,7 millions de dollars.

Cette année, la pêche vietnamienne vise à atteindre une valeur d’exportation de 11 milliards de dollars.

Selon la Direction des pêches, le Vietnam se concentrera en 2025 sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la production, plutôt que sur l’expansion des zones d’élevage de crevettes et de pangasius. La stratégie principale du secteur repose sur le développement de la transformation en profondeur afin d’élargir les chaînes de valeur et de limiter les sous-produits, augmentant ainsi la valeur ajoutée des produits aquatiques. Le secteur continuera également de diversifier les espèces aquacoles.

L’année dernière, les exportations de produits aquatiques ont franchi la barre des 10 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de plus de 12%, consolidant ainsi la position du Vietnam en tant que troisième exportateur mondial de produits aquatiques, derrière la Chine et la Norvège.

