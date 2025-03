Économie

Hô Chi Minh-Ville - 50 ans de construction, de défense et de développement

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), le 25 mars, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville ont organisé un colloque scientifique intitulé "Hô Chi Minh-Ville - 50 ans de construction, de défense et de développement".

>> Hô Chi Minh-Ville gagne sept places au classement mondial des centres financiers

>> Hô Chi Minh-Ville facilite l’implantation des entreprises sud-coréennes

>> Le tourisme historique fait bonne figure à Hô Chi Minh-Ville

Cette conférence a réaffirmé les réalisations majeures de la ville entre 1975 et 2025 dans divers domaines. Le Comité du Parti de la ville a constamment renforcé son unité, son exemplarité et sa transparence, consolidant ainsi un système politique solide et cohérent. La démocratie, la cohésion sociale, l’esprit d’autonomie et de résilience, ainsi que la tradition révolutionnaire et la solidarité caractérisent l’engagement du Parti et des habitants de la ville.

Lors du colloque, Nguyên Thanh Nghi, membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que depuis le 30 avril 1975, la ville a persévéré pour surmonter les défis et assurer son développement. Aujourd’hui, elle s’affirme comme un pôle majeur en matière d’économie, de finance, de commerce, de culture, de sciences et technologies, d’innovation ainsi que d’éducation et de formation, non seulement pour la région économique clé du Sud, mais aussi pour l’ensemble du pays. Jouant un rôle de carrefour stratégique reliant la région au monde, elle contribue de manière significative aux succès nationaux et affirme son rôle central dans l’édification et la défense du pays.

Depuis le 30 avril 1975, le Bureau politique du Parti a adopté quatre résolutions spécifiquement dédiées au développement de Hô Chi Minh-Ville. Nguyên Thanh Nghi a souligné que ces orientations stratégiques ont constitué un fondement essentiel aux efforts inlassables du Parti, des autorités et de la population, permettant d’importantes avancées en matière de construction nationale, de défense, d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale.

Les réalisations des cinq dernières décennies sont le fruit de l’orientation stratégique et de la gouvernance du Comité central du Parti, du Bureau politique, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que du soutien indéfectible du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères, des organisations et des associations. Elles incarnent également l’engagement et les efforts conjugués des dirigeants, des cadres, des soldats et des citoyens à travers les générations. Grâce à cette synergie, Hô Chi Minh-Ville se transforme continuellement, affirmant une nouvelle identité, une dynamique renouvelée et une stature renforcée.

Soulignant le rôle du Comité du Parti municipal, garant du succès du développement de la ville, Pham Phuong Thao, ancienne secrétaire adjointe du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que l’organisation a toujours su mobiliser la grande union nationale, assurer le bien-être des citoyens et préserver la stabilité politique, tout en consolidant ses structures internes.

D’après Pham Phuong Thao, en revenant sur les 50 dernières années, la ville s’est constamment maintenue en tête des indicateurs économiques nationaux, que ce soit en termes de PIB, de recettes budgétaires ou de productivité du travail. Le défi actuel pour le Comité du Parti et la population de la ville consiste à valoriser les acquis, à corriger rapidement les lacunes, à supprimer les goulets d’étranglement et à promouvoir davantage l’innovation, l’initiative et la responsabilité.

"Le leadership du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville continuera de se renforcer dans cette nouvelle phase de développement. Sa tradition de résilience, d’unité, de dynamisme et d’innovation, ainsi que sa culture et ses valeurs humaines, constituent la source essentielle de la progression de cette ville héroïque", a-t-elle conclu.

En analysant le rôle et la position de Hô Chi Minh-Ville dans le domaine économique, le Docteur Lê Huu Phuoc, de l’Université des sciences sociales et humaines (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), souligne que les quatre résolutions successives du Bureau politique au cours des quatre dernières décennies illustrent pleinement le rôle croissant de la ville dans tous les domaines et notamment celui de l’économie. En appliquant ces résolutions, le Comité du Parti, les autorités et la population locale redoublent d’efforts pour assumer efficacement leur rôle de locomotive économique et moteur de croissance. L’objectif est de faire de la ville un centre économique, financier, commercial, scientifique, technologique et culturel en Asie du Sud-Est d’ici 2030. À l’horizon 2045, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir "un pôle économique et financier majeur en Asie, reposant sur un développement durable et une qualité de vie améliorée, un PIB par habitant estimé à 37.000 USD et un rayonnement international en tant que destination de premier plan".

Texte et photos : Quang Châu/CVN