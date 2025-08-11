Le secteur bancaire supprimera la réglementation sur les quotas de crédit à partir de 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Banque d'État du Vietnam (BEV) d'élaborer une feuille de route pour piloter la suppression de la réglementation sur les quotas de croissance du crédit à partir de 2026.

>> La BEV va évaluer la conformité des banques en matière de gestion des risques

>> La Banque d’État du Vietnam ajuste ses objectifs de crédit

Dans le cadre d'une nouvelle directive sur la mise en œuvre de solutions pour promouvoir la croissance, maîtriser l'inflation et stabiliser la macroéconomie, le Premier ministre souligne que cette suppression doit s'accompagner d'un système de normes et de critères clairs pour classer les établissements de crédit dotés d'une bonne gouvernance, d'un fonctionnement sain et du respect des indicateurs de sécurité des opérations bancaires.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le Premier ministre a également exigé que l'organisme de gestion garantisse la publicité et la transparence, mette en place un mécanisme strict d'inspection et de supervision pour éviter les risques systémiques et garantir la sécurité du système de crédit et l'objectif de maîtrise de l'inflation.

Cette suppression remplacera l'outil de gestion administrative actuel par un mécanisme de marché, afin d'accroître la transparence et la solidité du système de crédit.

La politique de quotas de croissance du crédit, qui limite l'expansion du crédit de chaque banque, est maintenue par la BEV depuis 2011, alors que l'économie vietnamienne connaissait une hyperinflation due à une masse monétaire excessive.

Cet outil a permis de contrôler efficacement la qualité des prêts et de garantir la sécurité du système bancaire et la stabilité macroéconomique.

Cependant, les experts affirment qu'après plus de dix ans de mise en œuvre, cet outil est actuellement inapproprié et critiqué pour créer un mécanisme de "demande et d'offre", empêchant les particuliers et les entreprises d'accéder aux prêts bancaires. En raison du système de quotas, même en cas d'excédent monétaire, les banques ne peuvent prêter si elles dépassent leur quota de crédit alloué.

Les experts ont également suggéré que la SBV puisse choisir le groupe bancaire commercial le plus approprié pour tester la suppression de la politique de croissance du crédit lors de sa phase initiale de mise en œuvre.

"La BEV peut expérimenter en autorisant les 15 à 20 meilleures banques à augmenter librement leurs crédits. Les banques restantes devront continuer d'appliquer le plafond de croissance du crédit", a déclaré Nguyen Tu Anh, ancien directeur du Centre d'information, d'analyse et de prévision économiques du Comité économique central.

Dans le cadre de cette nouvelle directive, le Premier ministre a également demandé au secteur bancaire de s'efforcer d'atteindre les objectifs les plus ambitieux d'un projet approuvé de restructuration du système des établissements de crédit liés au traitement des créances douteuses pour la période 2021-2025.

"Il est notamment nécessaire de se concentrer sur le traitement rigoureux des créances douteuses, le contrôle strict du crédit dans les secteurs à haut risque et l'amélioration de la qualité du crédit, en limitant les nouvelles créances douteuses", précise la directive.

En outre, la BEV est tenue de renforcer la supervision et de lutter avec rigueur contre les infractions telles que la manipulation, les participations croisées et les prêts aux entreprises « artisanales » afin de garantir la sécurité du système bancaire.

Le Premier ministre a également demandé de poursuivre la réduction des coûts, la simplification des procédures, la promotion de la transformation numérique et la priorité accordée au crédit dans des secteurs tels que l'investissement, l'exportation, l'économie numérique et l'économie verte.

"La BEV doit rapidement finaliser le mécanisme des programmes de crédit, notamment l'aide à l'accès des jeunes au logement social et l'enveloppe de 500 000 milliards de dongs pour les investissements dans les infrastructures, la science et la technologie, et la transformation numérique", indique le Premier ministre dans la dépêche.

Concernant le crédit pour 2025, le gouvernement a également demandé à la BEV d'ajuster proactivement l'objectif de croissance du crédit pour 2025 en fonction de l'inflation et de l'objectif de croissance annuelle du PIB de 8,3 à 8,5%.

"La BEV doit ajuster résolument et proactivement l'objectif de croissance du crédit pour 2025, publiquement et en toute transparence, afin qu'il soit conforme à l'inflation et à la croissance annuelle du PIB de 8,3 à 8,5%, et ainsi répondre aux besoins en capitaux de l'économie », indique le gouvernement dans la Résolution n° 226/NQ-CP du 5 août 2025 relative à l'objectif de croissance.

En outre, la BEV est tenue d'ordonner aux établissements de crédit de contrôler et d'orienter le crédit vers les secteurs de production et d'activité, les domaines prioritaires, les moteurs de croissance traditionnels de l'économie tels que l'investissement, l'exportation et la consommation, ainsi que vers les nouveaux moteurs, notamment la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique, l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et le logement social.

La BEV doit préparer soigneusement les politiques monétaires pour les derniers mois de 2025 et 2026, et en rendre compte au Comité permanent du gouvernement avant le 20 août 2025.

VNA/CVN